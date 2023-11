Aikooko Apple mullistaa älykkäiden renkaiden teollisuuden?

By

Kun ihmiset ajattelevat puettavia kuntoseurantalaitteita, älykellot, kuten Apple Watch Series 9, tulevat usein mieleen. Nämä laitteet tarjoavat valikoiman terveyden ja kuntoilun seurantaominaisuuksia sekä ilmoituksia ja sovelluksia. Terveysteknologian maailmassa on kuitenkin nouseva trendi: älykkäät korut, erityisesti älysormukset. Vaikka yksi suosituimmista tällä hetkellä saatavilla olevista älysormuksista on Oura Ring, joka vaatii premium-tilauksen arvokkaan tiedon saamiseksi, monet ihmettelevät, tuleeko Apple näille markkinoille.

Osoittautuu, että Apple on työskennellyt älyrengasteknologian parissa jo jonkin aikaa, mistä ovat osoituksena "elektroniselle rengaslaskentalaitteelle" jätetyt patentit. Nämä patentit ehdottavat erilaisia ​​mahdollisuuksia Applen älyrenkaaseen, mukaan lukien mini Apple Watch, jossa on kosketusnäyttö ja haptinen palaute, sekä ominaisuuksia, jotka integroituvat Applen sekoitetun todellisuuden kuulokemikrofoniin Vision Pro. Jotkut näistä patenteista tutkivat jopa elesyöttöä ja haptisia ilmoituksia, jotka ovat samanlaisia ​​kuin Apple Watchissa.

Applen älysormus voisi korjata joitain Apple Watchin rajoituksia, kuten sen kookkuutta, kun sitä käytetään yön yli unen seurantaa varten. Monet ihmiset haluavat minimaalisen vaihtoehdon nukkuessaan, joten älysormus on täydellinen vaihtoehto. Lisäksi Applen asiantuntemus suunnittelu- ja muotikumppanuuksista, kuten Hermèsin kanssa Apple Watchille, voi johtaa älykäs renkaaseen, jossa yhdistyvät estetiikka ja toiminnallisuus.

Lisäksi Applen älyrenkaan integroiminen suoraan Fitness- tai Health-sovellukseen voi poistaa tilauksen tarpeen ja tarjota käyttäjille pääsyn arvokkaisiin terveystietoihin ilman lisäkustannuksia. Tämä erottaisi Applen älyrenkaan kilpailijoista, kuten Oura Ringistä, jotka vaativat tilauksia saadakseen täyden potentiaalinsa käyttöön.

Vaikka on edelleen epävarmaa, julkaiseeko Apple todella älysormuksen vai muuttuvatko nämä patentit todelliseksi tuotteeksi, yhtiöllä on kokemusta tuotekategorioiden mullistamisesta. Apple Watch osoitti tietä älykelloille, ja Applen älysormuksella voisi mahdollisesti olla samanlainen vaikutus alaan. Käytetäänpä sitä vain syöttämiseen muiden Apple-laitteistojen kanssa tai se sisältää terveyden seurantaantureita tulevaisuudessa, Applen älyrenkaassa on merkittävää potentiaalia.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on älysormus?

Älysormus on puettava laite, jossa yhdistyvät teknologia ja korut. Se tarjoaa yleensä toimintoja, kuten toiminnan seurantaa, ilmoituksia ja muita älykkäitä ominaisuuksia.

2. Mikä Oura-sormus on?

Oura Ring on suosittu älysormus, joka tunnetaan terveyden ja unen seurantaominaisuuksistaan. Se vaatii premium-tilauksen käyttääkseen tiettyjä ominaisuuksia ja tietoja.

3. Onko Applella patentteja älysormukseen?

Kyllä, Apple on hakenut patentteja "elektroniselle rengaslaskentalaitteelle", mikä viittaa siihen, että yritys tutkii mahdollisuutta vapauttaa älykäs rengas.

4. Voiko Applen älyrengas integroida Fitness- tai Health-sovellukseen?

Jos Apple julkaisee älyrenkaan, se voisi mahdollisesti integroitua suoraan Fitness- tai Health-sovellukseen, jolloin käyttäjät pääsevät käyttämään terveystietoja ilman tilausta.

5. Mullistaako Applen älyrengas alan?

Vaikka on epävarmaa, julkaiseeko Apple älysormuksen, yhtiö on esitellyt uraauurtavia tuotteita, kuten Apple Watchia. Jos Apple tulee älyrenkaiden markkinoille, sillä voi olla merkittävä vaikutus alaan.