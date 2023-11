By

Miksi Walgreens ja Walmart alkavat Walilla?

Vähittäiskaupan jättiläisten laajassa maisemassa erottuu kaksi näkyvää nimeä: Walgreens ja Walmart. Molemmista yrityksistä on tullut tuttuja nimiä, mutta oletko koskaan miettinyt, miksi ne molemmat alkavat sanalla "Wal"? Onko se vain sattumaa vai onko sillä syvempää tarkoitusta? Sukellaan näiden vähittäiskaupan jättiläisten historiaan ja alkuperään löytääksemme vastauksen.

Walgreenien alkuperä:

Walgreensin, suositun apteekkiketjun, perusti vuonna 1901 Charles R. Walgreen. Nimi "Walgreen" lyhennettiin "Walgreeniksi", jotta se olisi helpompi lausua ja muistaa. s-kirjaimen lisääminen oli yleinen käytäntö 20-luvun alussa luomaan erottuvampi ja tunnistettavampi tuotemerkki.

Walmartin syntymä:

Walmartilla on toisaalta hieman erilainen tarina. Vähittäiskaupan jättiläisen perusti vuonna 1962 Sam Walton. Kun Walton avasi ensimmäisen myymälänsä, hän antoi sille nimen "Walton's Five and Dime". Kun yritys kuitenkin laajeni ja avasi lisää toimipisteitä, nimi muutettiin lopulta Walmartiksi vuonna 1969. Päätös luopua omistusmuodosta "s" tehtiin osoittamaan, että Walmart ei ollut vain yhden miehen kauppa, vaan brändi, joka kuului kaikille.

FAQ:

K: Onko Walgreensin ja Walmartin välillä yhteyttä?

V: Vaikka molemmat yritykset alkavat "Wal", Walgreensin ja Walmartin välillä ei ole suoraa yhteyttä. Ne ovat erillisiä kokonaisuuksia, joilla on erilaiset perustajat ja liiketoimintamallit.

K: Miksi monet vähittäiskaupat alkavat sanalla "Wal"?

V: "Wal":n käyttö vähittäiskaupan nimissä on usein tapa luoda tunnistettava ja mieleenpainuva brändi. Se ei rajoitu Walgreensiin ja Walmartiin; muita esimerkkejä ovat Wal-Mart (eri yritys kuin Walmart), Wal-Burgers ja Wal-Flowers.

K: Onko muita syitä käyttää sanaa "Wal" yrityksen nimessä?

V: Vaikka lopullista vastausta ei ole, jotkut spekuloivat, että sanan "Wal" käyttö saattaa herättää luottamusta ja luotettavuutta, koska se kuulostaa samanlaiselta kuin sana "hyvin". Lisäksi se saattoi olla tapa kunnioittaa perustajien nimiä, kuten Walgreen ja Walton.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sanan "Wal" käyttö vähittäiskaupan jättiläisten, kuten Walgreensin ja Walmartin, nimissä ei ole pelkkä sattuma. Se on perustajien tietoinen valinta luoda mieleenpainuvia ja tunnistettavia tuotemerkkejä. Vaikka näiden kahden yrityksen välillä ei ole suoraa yhteyttä, niistä molemmista on tullut ikonisia omilla toimialoillaan. Joten kun seuraavan kerran ohitat Walgreensin tai Walmartin, tiedät tarinan heidän nimiensä takana.