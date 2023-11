Kuka omistaa edelleen Walmartin?

Jatkuvasti kehittyvässä vähittäiskaupan jättiläismaailmassa Walmart on pysynyt hallitsevana voimana vuosikymmeniä. Laajan myymäläverkostonsa ja verkkonäkyvyytensä ansiosta yrityksestä on tullut synonyymi edullisille ostoksille. Mutta kuka tarkalleen omistaa tämän vähittäiskaupan behemotin?

Walmart on julkisesti noteerattu yhtiö, mikä tarkoittaa, että sen omistus jakautuu useiden osakkeenomistajien kesken, jotka omistavat yhtiön osakkeita. Viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan Waltonin perhe, Walmartin perustajan Sam Waltonin jälkeläiset, omistaa edelleen merkittävän osan yrityksestä. Itse asiassa heitä pidetään yhtenä maailman rikkaimmista perheistä Walmart-omistuksensa vuoksi.

Waltonin perheen omistus on ensisijaisesti Walton Enterprises LLC:n kautta, joka on perheyritys, joka hallinnoi heidän Walmartin osakkeita. Vaikka niiden tarkkaa omistusosuutta ei julkisteta, sen arvioidaan olevan noin 50 prosenttia. Tämä antaa heille huomattavan vaikutuksen yrityksen ohjaukseen ja päätöksentekoprosesseihin.

FAQ:

K: Mikä on julkisesti noteerattu yhtiö?

V: Julkisesti noteerattu yritys on yritys, jonka omistus on jaettu osakkeisiin, joita yleisö voi ostaa ja myydä pörssissä.

K: Keitä Waltonin perhe on?

V: Waltonin perhe on Walmartin perustajan Sam Waltonin perhe. Heillä on ollut merkittävä rooli yhtiön kasvussa ja menestyksessä, ja he ovat edelleen merkittäviä sidosryhmiä.

K: Miten Waltonit vaikuttavat Walmartiin?

V: Waltonin perheellä on huomattavan omistusosuutensa ansiosta merkittävä vaikutus Walmartin strategisiin päätöksiin, hallitusten nimityksiin ja yleiseen ohjaukseen.

Vaikka Waltonin perheellä on huomattava omistusosuus, on tärkeää huomata, että Walmartin omistus ei rajoitu heihin. Loput omistusosuudet jakautuvat institutionaalisten sijoittajien, sijoitusrahastojen ja yksittäisten osakkeenomistajien kesken. Tämä monipuolinen omistusrakenne varmistaa, että Walmart on tilivelvollinen monille sidosryhmille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Waltonin perhe omistaa edelleen merkittävän omistusosuuden Walmartista, mutta yhtiön omistus jakautuu eri osakkeenomistajille. Vähittäiskaupan maiseman kehittyessä on mielenkiintoista nähdä, kuinka Walmart mukautuu ja menestyy osakkeenomistajiensa yhteisomistuksessa.