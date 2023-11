Kuka omistaa suurimman osan Walmartista?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart on ykkönen, joka hallitsee markkinoita laajalla myymäläverkostollaan ja verkkoläsnäolollaan. Mutta oletko koskaan miettinyt, kuka omistaa tämän vähittäiskaupan jättiläisen? Syvennytään Walmartin omistusrakenteeseen ja selvitetään avaintekijät sen menestyksen takana.

Waltonin perhe: Walmartin enemmistöomistus on Waltonin perheen käsissä, joka on Walmartin perustajan Sam Waltonin jälkeläisiä. Vuodesta 2021 lähtien Waltonin perhe omistaa yhdessä noin 50 % Walmartin osakkeista. Tämä tekee heistä Yhdysvaltojen rikkaimman perheen ja yhden maailman rikkaimmista. Perheen varallisuus tulee ensisijaisesti heidän omistusosuudestaan ​​Walmartissa.

Muut osakkeenomistajat: Vaikka Waltonin perhe omistaa suurimman osuuden, on lukuisia muita osakkeenomistajia, jotka omistavat osan Walmartista. Näitä ovat institutionaaliset sijoittajat, kuten sijoitusrahastot, eläkerahastot ja muut sijoituspalveluyritykset. Lisäksi yksittäiset sijoittajat voivat myös omistaa Walmartin osakkeita osakemarkkinoiden kautta.

FAQ:

K: Mikä on osakkeenomistaja?

V: Osakkeenomistaja on yksityishenkilö tai yhteisö, joka omistaa yrityksen osakkeita tai osakkeita. Osakkeenomistajilla on taloudellinen intressi yhtiöön ja he voivat saada osinkoa tai äänioikeutta.

K: Miten osakkeenomistajat hyötyvät osakkeiden omistamisesta?

V: Osakkeenomistajat voivat hyötyä osakkeiden omistamisesta osinkoina, jotka ovat osa yhtiön osakkeenomistajille jaettavaa voittoa. He voivat myös hyötyä pääoman arvonnoususta, jos osakkeiden arvo nousee ajan myötä.

K: Voiko kukaan ostaa Walmartin osakkeita?

V: Kyllä, kuka tahansa voi ostaa Walmartin osakkeita välitystilin kautta. Osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörsseissä, kuten New Yorkin pörssissä, tunnuksella ”WMT”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin enemmistöomistaja on Waltonin perheellä, joka omistaa yhdessä noin 50 % yhtiön osakkeista. Myös muut osakkeenomistajat, mukaan lukien institutionaaliset ja yksittäiset sijoittajat, omistavat osuuden vähittäiskaupan jättiläisestä. Tällä omistusrakenteella on ollut merkittävä rooli Walmartin kasvussa ja menestyksessä vuosien ajan.