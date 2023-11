By

Kuka omistaa Costcon nyt?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa Costco Wholesale Corporation on epäilemättä tehnyt mainetta itselleen. Massiivisista varastoistaan ​​ja massaostomallistaan ​​tunnetusta Costcosta on tullut miljoonien ostajien suosikkikohde maailmanlaajuisesti. Mutta kuka tarkalleen omistaa tämän vähittäiskaupan voimalaitoksen?

Tällä hetkellä Costcon suurimmat osakkeenomistajat ovat sen institutionaalisia sijoittajia. Näitä ovat sijoitusrahastot, eläkerahastot ja muut sijoitusyhtiöt. Yhtiön suurin institutionaalinen osakkeenomistaja on The Vanguard Group, joka omistaa noin 8 % Costcon ulkona olevista osakkeista. Muita suuria institutionaalisia sijoittajia ovat BlackRock, State Street Corporation ja Fidelity Investments.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Costco on julkisesti noteerattu yhtiö, mikä tarkoittaa, että sen omistus jakautuu useiden yksittäisten ja institutionaalisten sijoittajien kesken, jotka omistavat yhtiön osakkeita. Näin jokainen, jolla on varaa investoida, voi tulla Costcon osittaiseksi omistajaksi.

FAQ:

K: Mitä tarkoittaa, että yhtiö on julkisesti noteerattu?

V: Kun yritys on julkisen kaupankäynnin kohteena, se tarkoittaa, että sen osakkeet ovat suuren yleisön ostettavissa pörssissä. Tämä antaa yksityishenkilöille ja institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden ostaa ja myydä osakkeita ja heistä tulee yrityksen osaomistajia.

K: Onko olemassa perustajajäseniä tai perheitä, jotka omistavat edelleen merkittävän osan Costcosta?

V: Ei, ei ole perustajajäseniä tai perheitä, jotka omistavat tällä hetkellä merkittävän osan Costcosta. Yhtiö on siirtynyt pörssiyhtiöksi ja omistus jakautuu nyt eri osakkeenomistajien kesken.

K: Voiko Costcon omistus muuttua ajan myötä?

V: Kyllä, Costcon omistus voi muuttua ajan myötä, kun osakkeita ostetaan ja myydään osakemarkkinoilla. Sijoittajat voivat lisätä tai vähentää omistustaan, mikä saattaa muuttaa yrityksen omistusrakennetta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Costcon omistaa monipuolinen joukko yksittäisiä ja institutionaalisia sijoittajia, sen suurimmat osakkeenomistajat ovat tällä hetkellä institutionaalisia sijoittajia, kuten The Vanguard Group. Julkisena yhtiönä omistus voi vaihdella, mutta yritys on edelleen vähittäiskaupan jättiläinen, jolla on laaja osakkeenomistajakunta.