Kuka omistaa 51 % Walmartista?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa Walmart on yksi tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista yrityksistä. Laajan myymäläverkostonsa ja monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta Walmartista on tullut tuttu nimi miljoonille ostajille maailmanlaajuisesti. Mutta oletko koskaan miettinyt, kenellä on enemmistöosuus tässä vähittäiskaupan huijauksessa? Tutustutaan Walmartin omistusrakenteeseen ja selvitetään, kuka omistaa 51 % yrityksestä.

Omistusrakenne:

Walmart on julkisesti noteerattu yhtiö, mikä tarkoittaa, että sen omistus on jaettu useiden osakkeenomistajien kesken, jotka omistavat yhtiön osakkeita. Tällä hetkellä yksikään yhteisö tai henkilö ei omista 51 prosentin määräysvaltaa Walmartista. Sen sijaan omistus on hajallaan useiden institutionaalisten ja yksittäisten sijoittajien kesken.

Suurimmat osakkeenomistajat:

Jotkut Walmartin suurimmista osakkeenomistajista ovat sijoitusyhtiöitä, eläkerahastoja ja sijoitusrahastoja. Nämä yhteisöt hallinnoivat asiakkaidensa sijoituksia ja kohdistavat osan salkuistaan ​​Walmartin osakkeisiin. Vaikka yhdelläkään osakkeenomistajalla ei ole enemmistöosuutta, suurimpia institutionaalisia osakkeenomistajia ovat The Vanguard Group, BlackRock ja State Street Corporation.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K: Omistaako Waltonin perhe merkittävän osan Walmartista?

V: Kyllä, Waltonin perhe, Walmartin perustajan Sam Waltonin jälkeläiset, omistaa huomattavan osan yhtiön osakkeista. Niiden yhteenlaskettu omistusosuus ei kuitenkaan saavuta 51 prosentin rajaa.

K: Voiko Walmartin omistusrakenne muuttua tulevaisuudessa?

V: Kyllä, kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden omistusrakenne voi muuttua ajan myötä, kun osakkeita ostetaan ja myydään osakemarkkinoilla. Merkittävä omistussuhteen muutos edellyttäisi kuitenkin huomattavan määrän osakkeita hankkimista tai myymistä.

K: Vaikuttaako enemmistöomistajan puuttuminen Walmartin päätöksentekoprosessiin?

V: Ei, Walmartin päätöksentekoprosessia ohjaa sen hallitus, joka koostuu osakkeenomistajien valitsemista henkilöistä. Hallitus ja johtoryhmä vastaavat yhtiön strategisten päätösten tekemisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartilla ei ole yhtä omistajaa, joka omistaa 51 prosentin enemmistöosuuden. Sen sijaan omistus on hajallaan erilaisten institutionaalisten ja yksittäisten osakkeenomistajien kesken. Enemmistöomistajan poissaolo ei vaikuta yhtiön päätöksentekoprosessiin, vaan sitä ohjaa sen hallitus.