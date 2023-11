By

Kuka on Walmartin kohdemarkkina?

Maailman suurimmalla jälleenmyyjällä Walmartilla on kohdemarkkinat, jotka kattavat eri väestöryhmiä. Laajan tuotevalikoimansa ja kilpailukykyisten hintojensa ansiosta vähittäiskaupan jättiläinen palvelee laajaa asiakaskuntaa. Budjettitietoisista yksilöistä mukavuutta etsiviin perheisiin Walmart pyrkii vastaamaan erilaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin.

väestötiedot:

Walmartin kohdemarkkinat sisältävät ensisijaisesti keski- ja alhaisemman tulotason kotitaloudet. Nämä asiakkaat etsivät usein edullisia vaihtoehtoja päivittäisiin tarpeisiinsa. Vähittäiskaupan jättiläinen sijoittaa myymälänsä strategisesti esikaupunki- ja maaseudulle ja houkuttelee asiakkaita, joilla ei ehkä ole yhteyttä muihin jälleenmyyjiin tai jotka haluavat yhden luukun mukavuuden.

Hintatietoiset ostajat:

Yksi Walmartin tärkeimmistä kohdesegmenteistä on hintatietoiset ostajat. Nämä henkilöt asettavat etusijalle vastineen rahalle, ja Walmartin jokapäiväiset alhaiset hinnat houkuttelevat heitä. Walmartin kyky neuvotella tavarantoimittajilta suurista ostoista antaa heille mahdollisuuden tarjota kilpailukykyisiä hintoja laajalle valikoimalle tuotteita päivittäistavaroista elektroniikkaan.

Perheet:

Walmart on suunnattu myös perheille, jotka arvostavat mukavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Walmartilla on laaja valikoima tuotteita, kuten elintarvikkeita, vaatteita, taloustavaroita ja leluja, ja se pyrkii olemaan kohde perheiden erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi jälleenmyyjä tarjoaa palveluita, kuten apteekin, näkökeskukset ja autoalan palvelut, joten se on kätevä yhden luukun myymälä kiireisille perheille.

FAQ:

K: kohdistaako Walmart vain pienituloisille asiakkaille?

V: Vaikka Walmart houkuttelee huomattavan määrän pienituloisia asiakkaita kohtuuhintaisuuden vuoksi, se palvelee laajempaa väestöryhmää, mukaan lukien keskituloiset kotitaloudet ja perheet.

K: Onko Walmartilla kohde-ikäryhmää?

V: Walmartin kohdemarkkinat eivät pyöri tietyn ikäryhmän ympärillä. Sen sijaan se keskittyy vastaamaan eri ikäryhmien tarpeisiin nuorista perheistä eläkeläisiin tarjoamalla laajan valikoiman tuotteita.

K: Kohdistuuko Walmart kaupunkialueille?

V: Vaikka Walmart toimii kaupunkialueilla, sen myymälät ovat keskittyneet ensisijaisesti esikaupunkialueille ja maaseudulle. Tämä strateginen sijoittelu antaa jälleenmyyjälle mahdollisuuden palvella asiakkaita, joilla ei ehkä ole helppoa saada yhteyttä muihin jälleenmyyjiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin kohdemarkkinat kattavat laajan valikoiman väestöryhmiä, mukaan lukien keskituloiset ja alhaisemman tulotason kotitaloudet, hintatietoiset ostajat ja mukavuutta etsivät perheet. Tarjoamalla kilpailukykyiset hinnat, laajan valikoiman tuotteita ja kätevän ostokokemuksen Walmart houkuttelee edelleen monipuolista asiakaskuntaa.