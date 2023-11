Kuka on Walmartin omistajan sisar?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart on jättiläinen, joka hallitsee alaa laajalla myymäläverkostollaan ja maailmanlaajuisella läsnäolollaan. Sam Waltonin vuonna 1962 perustamasta vähittäiskaupan jättiläisestä on tullut suosittu nimi, joka tarjoaa laajan valikoiman tuotteita kohtuuhintaan. Mutta oletko koskaan miettinyt perhettä tämän vähittäiskaupan imperiumin takana? Kuka on Walmartin omistajan sisar?

Walmartin omistajan sisar on Alice Walton. 7. lokakuuta 1949 syntynyt Alice on Sam Waltonin ja Helen Waltonin ainoa tytär. Hän on Walton-perheen nuorin sisarus, johon kuuluvat hänen veljensä Rob, Jim ja John. Vaikka hänen veljillään on ollut merkittävä rooli Walmartin kehittämisessä ja laajentamisessa, Alice on tehnyt oman jälkensä taiteen maailmassa.

Alice Walton on taiteen keräilijä ja hyväntekijä. Hänellä on syvä intohimo taiteeseen ja hän on käyttänyt omaisuuttaan vaikuttavan kokoelman rakentamiseen vuosien varrella. Vuonna 2011 hän avasi Crystal Bridges Museum of American Artin Bentonvillessä, Arkansasissa. Museossa on esillä laaja valikoima amerikkalaisia ​​taideteoksia, mukaan lukien teoksia tunnetuilta taiteilijoilta, kuten Andy Warholilta ja Norman Rockwellilta.

FAQ:

K: Miten Alice Walton liittyi taiteeseen?

V: Alice Walton kiinnostui taiteesta jo nuorena. Hän opiskeli taidehistoriaa korkeakoulussa ja on kerännyt taidetta useita vuosikymmeniä.

K: Mikä on Crystal Bridges Museum of American Art?

V: Crystal Bridges Museum of American Art on Alice Waltonin perustama museo. Se sisältää kokoelman amerikkalaisia ​​taideteoksia, ja se sijaitsee Bentonvillessä, Arkansasissa.

K: Mikä on Alice Waltonin nettovarallisuus?

V: Vuodesta 2021 lähtien Alice Waltonin nettovarallisuuden arvioidaan olevan noin 70 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä yhden maailman rikkaimmista naisista.

K: Onko Alice Walton osallistunut Walmartiin?

V: Vaikka Alice Walton on Walton-perheen jäsen, hän ei ole aktiivisesti mukana Walmartin päivittäisessä toiminnassa. Hän keskittyy ensisijaisesti taidekokoelmaansa ja hyväntekeväisyyteensä.

Lopuksi, Alice Walton, Walmartin omistajan sisar, on tehnyt itselleen mainetta taidemaailmassa. Vaikka hänen veljillään on ollut merkittävä rooli Walmartin menestyksessä, Alice on jatkanut intohimoaan taiteeseen ja luonut merkittävän kokoelman. Hän on hyväntekeväisyytensä ja Crystal Bridges Museumin perustamisen kautta tehnyt pysyvän vaikutuksen taideyhteisöön.