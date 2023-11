Kuka on Walmartin tyttären omistaja?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart on tuttu nimi. Laajan myymäläverkostonsa ja laajan tuotevalikoimansa ansiosta yrityksestä on tullut maailmanlaajuinen vähittäiskaupan jättiläinen. Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart on sittemmin siirtynyt perheen kautta, ja omistusoikeus on nyt hänen jälkeläisensä. Yksi tämän sukulinjan näkyvistä hahmoista on Alice Walton, Walmartin perustajan tytär.

Alice Walton, syntynyt 7. lokakuuta 1949, on yhdysvaltalainen perillinen ja hyväntekijä. Hän on Sam Waltonin ja Helen Waltonin ainoa tytär. Vuodesta 2021 lähtien Alice Waltonia pidetään yhtenä maailman rikkaimmista naisista, jonka nettovarallisuus on yli 60 miljardia dollaria. Hänen vaurautensa johtuu ensisijaisesti hänen omistusosuudestaan ​​Walmartissa, mikä tekee hänestä yhden yhtiön tärkeimmistä osakkeenomistajista.

FAQ:

K: Kuinka Alice Waltonista tuli Walmartin omistaja?

V: Alice Walton peri omistusosuutensa Walmartista isältään Sam Waltonilta, joka perusti yrityksen. Waltonin perheen jäsenenä hän sai osan perheen omistuksesta, kun hänen isänsä kuoli.

K: Mikä on Alice Waltonin rooli Walmartissa?

V: Vaikka Alice Walton on suuri osakkeenomistaja Walmartissa, hänellä ei ole johtoasemaa yrityksessä. Hänen osallistumisensa liittyy ensisijaisesti hänen omistusosuuteensa ja hänen mahdolliseen vaikutukseensa merkittävänä osakkeenomistajana.

K: Onko Waltonin perheessä muita Walmartin jäseniä?

V: Kyllä, Alice Walton ei ole ainoa Walton-perheen jäsen, joka omistaa Walmartin. Hänen veljensä, Rob Walton ja Jim Walton, omistavat myös merkittäviä osuuksia yhtiössä. Waltonin perhe kokonaisuudessaan on edelleen yksi maailman rikkaimmista perheistä, koska he omistavat Walmartin.

K: Mistä Alice Walton tunnetaan Walmartin omistuksen lisäksi?

V: Alice Walton on myös tunnustettu hyväntekeväisyydestään. Hän on perustanut Crystal Bridges Museum of American Art -museon Bentonvilleen, Arkansasissa, jossa on laaja kokoelma amerikkalaisia ​​taideteoksia. Lisäksi hän tukee aktiivisesti erilaisia ​​hyväntekeväisyyshankkeita ja -aloitteita.

Walmartin perustajan tyttärenä Alice Waltonilla on merkittävä asema yhtiön omistusrakenteessa. Hänen vaurautensa ja vaikutusvaltansa ulottuvat vähittäiskaupan ulkopuolelle, mikä tekee hänestä näkyvän hahmon sekä liike-elämässä että hyväntekeväisyydessä.