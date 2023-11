By

Kuka on Walmartin pojanpoika?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart on tuttu nimi. Sam Waltonin vuonna 1962 perustama monikansallinen vähittäiskauppa on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä. Mutta kuka on Walmartin pojanpoika, joka jatkaa perheen perintöä? Otetaan selvää.

Walmartin pojanpoika ei ole kukaan muu kuin Lukas Walton, John T. Waltonin poika, joka oli yksi Sam Waltonin pojista. Lukas Walton syntyi 21. kesäkuuta 1986 ja on hänen sisaruksistaan ​​nuorin. Vaikka Lukas Walton on suhteellisen tuntematon yleisölle, hän on merkittävä hahmo Walmart-imperiumissa.

Walmartin pojanpoikana Lukas Walton on yhtiön suurin osakkeenomistaja. Hän peri huomattavan osan perheen omaisuudesta isänsä ennenaikaisen kuoleman jälkeen lento-onnettomuudessa vuonna 2005. Lukas Waltonista on tullut yksi maailman rikkaimmista henkilöistä perityllä omaisuudellaan.

FAQ:

K: Kuinka paljon Lukas Walton on arvoinen?

V: Vuodesta 2021 lähtien Lukas Waltonin nettovarallisuuden arvioidaan olevan noin 21 miljardia dollaria.

K: Onko Lukas Walton osallistunut Walmartin toimintaan?

V: Vaikka Lukas Walton on suuri osakkeenomistaja, hän ei ole aktiivisesti mukana Walmartin päivittäisessä toiminnassa. Waltonin perheellä, mukaan lukien Lukas, on hallituksen paikka Walmartissa, mutta he keskittyvät ensisijaisesti hyväntekeväisyyteensä.

K: Onko muita Sam Waltonin jälkeläisiä mukana Walmartissa?

V: Kyllä, Sam Waltonin muut lapset ja lastenlapset ovat myös mukana yrityksessä. Hänen vanhin poikansa Rob Walton toimi Walmartin hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2015 asti.

Lopuksi totean, että Walmartin pojanpoika Lukas Walton on merkittävä hahmo Walmart-imperiumissa. Suurena osakkeenomistajana hänellä on huomattava omistusosuus yhtiöstä ja hän on yksi maailman rikkaimmista henkilöistä. Lukas Walton ei ole aktiivisesti mukana Walmartin toiminnassa, mutta jatkaa perheen perinnön jatkamista ja edistää vähittäiskaupan jättiläisen menestystä.