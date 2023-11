Kuka on numero 1 Walmart tai Amazon?

By

Kuka on numero 1: Walmart vai Amazon?

Taistelussa vähittäiskaupan ylivallasta kaksi jättiläistä on noussut edelläkävijöiksi: Walmart ja Amazon. Molemmat yritykset ovat mullistaneet ostotapamme, mutta kenellä todella on ykkönen? Syvennytään yksityiskohtiin ja verrataan näitä vähittäiskaupan voimalaitoksia.

Walmart: Sam Waltonin vuonna 1962 perustamasta Walmartista on tullut tuttu nimi kaikkialla Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Laajan fyysisten myymäläverkostonsa ansiosta Walmart on pitkään ollut tunnettu alhaisista hinnoistaan ​​ja laajasta tuotevalikoimastaan. Sillä on yli 11,000 27 myymälää XNUMX maassa, mikä tekee siitä maailman suurimman jälleenmyyjän.

Amazon: Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama Amazon aloitti verkkokirjakaupana ja on sittemmin kehittynyt maailmanlaajuiseksi verkkokaupan jättiläiseksi. Amazon on muuttanut ihmisten ostotapoja laajalla tuotevalikoimallaan, kilpailukykyisillä hinnoillaan ja kätevillä toimitusvaihtoehdoilla. Se on myös laajentunut useille muille aloille, mukaan lukien pilvilaskenta ja viihde, tehden siitä monipuolisen teknologian voimanpesän.

Jättiläisten vertailua: Vaikka sekä Walmart että Amazon ovat vähittäiskaupan jättiläisiä, niillä on erilaisia ​​vahvuuksia ja strategioita. Walmartin fyysiset myymälät antavat sille edun asiakkaiden saavutettavuuden ja välittömän tuotteiden saatavuuden suhteen. Toisaalta Amazonin verkkoalusta tarjoaa mukavuutta ja loputtomalta näyttävän valikoiman tuotteita.

Markkina-asema: Tuloissa Walmart on edelleen kärjessä. Vuonna 2020 Walmartin liikevaihto oli 559 miljardia dollaria, kun taas Amazon raportoi 386 miljardia dollaria. Kuitenkin, mitä tulee markkina-arvoon, Amazon ottaa johtoaseman. Vuodesta 2021 lähtien Amazonin markkina-arvo on yli 1.7 biljoonaa dollaria, mikä ylittää Walmartin 409 miljardin dollarin.

FAQ:

K: Mitä tulot ovat?

V: Tulot viittaavat yrityksen liiketoiminnastaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnistä, kerryttämän rahan kokonaismäärään.

K: Mikä on markkina-arvo?

V: Markkina-arvo tai markkina-arvo on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan kertomalla senhetkinen osakekurssi ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

K: Voiko Walmart kilpailla Amazonin kanssa verkossa?

V: Walmart on tehnyt merkittäviä investointeja sähköisen kaupankäynnin kykyihinsä kilpaillakseen Amazonin kanssa verkossa. Se on laajentanut verkkokauppaansa, parantanut verkkosivustoaan ja parantanut toimituspalveluitaan houkutellakseen lisää verkko-ostoksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmart on edelleen tuottojohtaja, Amazonin markkina-arvoa ja määräävää asemaa verkkokaupassa ei voida jättää huomiotta. Molemmilla yrityksillä on ainutlaatuiset vahvuutensa ja strategiansa, ja taistelu vähittäiskaupan ylivallasta jatkuu.