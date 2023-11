Kuka on isompi Walmart tai Amazon?

By

Kumpi on suurempi: Walmart vai Amazon?

Vähittäiskaupan maailmassa kaksi jättiläistä on noussut hallitseviksi toimijoiksi: Walmart ja Amazon. Molemmat yritykset ovat mullistaneet ihmisten ostotavan, mutta kun on päätettävä, kumpi on isompi, vastaus ei ole niin suoraviivainen kuin miltä se saattaa näyttää.

Määritelmät:

– Walmart: Amerikkalainen monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, joka ylläpitää hypermarkettien, halpatavaratalojen ja ruokakauppojen ketjua.

– Amazon: Amerikkalainen monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy sähköiseen kaupankäyntiin, pilvipalveluihin, digitaaliseen suoratoistoon ja tekoälyyn.

Tulojen vertailu:

Mitä tulee tuloihin, Walmart on perinteisesti ollut kärjessä. Vuonna 2020 Walmartin kokonaistulot olivat 559 miljardia dollaria, mikä tekee siitä liikevaihdoltaan maailman suurimman yrityksen. Toisaalta Amazonin kokonaistulot olivat 386 miljardia dollaria samana vuonna. On kuitenkin tärkeää huomata, että Amazonin liikevaihto on kasvanut paljon nopeammin kuin Walmartin viime vuosina.

Markkina-arvo:

Vaikka Walmartilla voi olla etumatka tulojen suhteen, Amazon ylittää sen markkina-arvolla. Markkina-arvo on yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Vuodesta 2021 lähtien Amazonin markkina-arvo oli yli 1.7 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman arvokkaimmista yrityksistä. Vertailun vuoksi Walmartin markkina-arvo oli noin 400 miljardia dollaria.

FAQ:

K: Millä yrityksellä on suurempi fyysinen läsnäolo?

V: Walmartilla on suurempi fyysinen läsnäolo ja tuhansia myymälöitä ympäri maailmaa. Amazon puolestaan ​​​​toimii pääasiassa verkossa ja sillä on vähemmän fyysisiä kauppoja.

K: Kenellä on vahvempi läsnäolo sähköisessä kaupankäynnissä?

V: Amazon tunnetaan vahvasta sähköisestä kaupankäynnistään ja hallitsee verkkokauppaa. Walmart on investoinut voimakkaasti sähköisen kaupankäynnin kykyihinsä kilpaillakseen Amazonin kanssa.

K: Millä yrityksellä on suurempi asiakaskunta?

V: Sekä Walmartilla että Amazonilla on valtava asiakaskunta. Walmart houkuttelee monenlaisia ​​asiakkaita fyysisillä myymälöillään, kun taas Amazonin verkkoalusta vetoaa maailmanlaajuiseen yleisöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sen määrittäminen, kumpi on suurempi Walmartin ja Amazonin välillä, riippuu käytetystä mittarista. Vaikka Walmart johtaa tuloja, Amazon ohittaa sen markkina-arvolla. Molemmat yritykset jatkavat innovointia ja kilpailevat kiivaasti vähittäiskaupan alalla muokkaamalla tapaamme tehdä ostoksia nykymaailmassa.