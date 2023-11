Kumpi on suurempi Amazon tai Walmart?

Kumpi on suurempi: Amazon vai Walmart?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa erottuu kaksi nimeä: Amazon ja Walmart. Nämä alan huijarit ovat mullistaneet ihmisten ostotapoja, mutta kysymys on edelleen: kumpi on isompi? Tarkastellaanpa tarkemmin näitä kaupan titaaneja ja verrataan niiden kokoa, vaikutusvaltaa ja markkina-aluetta.

Amazon: Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama Amazon aloitti verkkokirjakaupana ja laajeni nopeasti globaaliksi markkinapaikaksi. Nykyään se tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien elektroniikka, vaatteet ja päivittäistavarat. Amazonista on tullut käyttömukavuuden synonyymi nopean toimituksen, laajan tuotevalikoimansa ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta. Yrityksen menestys johtuu keskittymisestä asiakastyytyväisyyteen ja kyvystä sopeutua muuttuviin kuluttajien vaatimuksiin.

Walmart: Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart aloitti pienenä halpamyymälänä Arkansasissa. Vuosien mittaan siitä on kasvanut maailman suurin kivijalkakauppa, jolla on tuhansia myymälöitä ympäri maailmaa. Walmart tunnetaan alhaisista hinnoistaan, laajasta tuotevalikoimastaan ​​ja kyvystään vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Yrityksen menestys perustuu sen tehokkaaseen toimitusketjun hallintaan ja kykyyn hyödyntää mittakaavaetuja.

Vertaa kokoa: Mitä tulee tuloihin, Amazon on ohittanut Walmartin viime vuosina. Vuonna 2020 Amazonin liikevaihto oli huikeat 386 miljardia dollaria, kun taas Walmartin liikevaihto oli 559 miljardia dollaria. On kuitenkin tärkeää huomata, että Walmart omistaa edelleen suurimman työnantajan tittelin, jolla on yli 2.3 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti. Amazon puolestaan ​​työllistää noin 1.3 miljoonaa ihmistä.

Markkinakattavuus: Vaikka Walmart hallitsee fyysistä myyntitilaa, Amazon on mullistanut sähköisen kaupankäynnin. Amazonin online-läsnäolo on mahdollistanut sen, että se tavoittaa asiakkaat lähes joka kolkassa maailmaa. Sen Prime-jäsenohjelma, joka tarjoaa etuja, kuten ilmaiset toimitus- ja suoratoistopalvelut, on houkutellut miljoonia uskollisia asiakkaita. Walmart on kuitenkin edistynyt merkittävästi sähköisen kaupankäynnin alalla investoimalla voimakkaasti verkkoalustaan ​​kilpaillakseen Amazonin kanssa.

FAQ:

K: Mitä tulot ovat?

V: Tuloilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnallaan, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnillä, kertynyttä rahan kokonaismäärää.

K: Mikä on liikevaihto?

V: Liikevaihto edustaa yrityksen tuottamaa kokonaistuloa mahdollisten palautusten, alennusten tai vähennysten vähentämisen jälkeen.

K: Mitä on sähköinen kaupankäynti?

V: Sähköinen kaupankäynti, lyhenne sanoista sähköinen kaupankäynti, viittaa tavaroiden ja palveluiden ostamiseen ja myyntiin Internetin kautta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä Amazon että Walmart ovat vähittäiskaupan jättiläisiä. Vaikka Amazon on ottanut johtoaseman tulojen ja online-dominanssin suhteen, Walmartin fyysistä läsnäoloa ja valtavaa työntekijäkuntaa ei voida jättää huomiotta. Vähittäiskaupan maiseman kehittyessä on mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä kaksi jättiläistä muokkaavat ostosten tulevaisuutta.