Kumpi on rikkaampi Walmart vai Apple?

Yritysmaailmassa kysymys siitä, kenellä on rikkaimman yrityksen nimi, herättää usein uteliaisuutta ja keskustelua. Kaksi merkittävää kilpailijaa tässä kilpailussa ovat Walmart ja Apple. Molemmat yhtiöt ovat vaikuttaneet merkittävästi globaaleilla markkinoilla, mutta kumpi voi nousta rikkaimmaksi? Syvennytään numeroihin ja selvitetään.

Walmart: Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart on monikansallinen vähittäiskauppayritys, jonka pääkonttori on Bentonvillessä, Arkansasissa. Se ylläpitää hypermarkettien, halpatavaratalojen ja ruokakauppojen ketjua. Walmart tunnetaan alhaisista hinnoistaan ​​ja laajasta tuotevalikoimastaan, mikä tekee siitä miljoonien ostajien suosikkikohteen maailmanlaajuisesti.

Apple: Steve Jobsin, Steve Wozniakin ja Ronald Waynen vuonna 1976 perustama Apple Inc. on teknologiayritys, jonka kotipaikka on Cupertino, Kalifornia. Se suunnittelee, valmistaa ja myy kulutuselektroniikkaa, tietokoneohjelmistoja ja verkkopalveluita. Apple on tunnettu innovatiivisista tuotteistaan, kuten iPhonesta, iPadista, Macista ja Apple Watchista, jotka ovat mullistaneet teknologiateollisuuden.

Taloudellinen vertailu: Yrityksen vaurautta arvioitaessa yksi keskeisistä mittareista on markkina-arvo, joka lasketaan kertomalla ulkona olevien osakkeiden lukumäärä senhetkisellä osakekurssilla. Viimeisimpien tietojen mukaan Apple on rikkain yritys, jonka markkina-arvo on yli 2 biljoonaa dollaria. Walmartin markkina-arvo sen sijaan on noin 400 miljardia dollaria. Tämä merkittävä ero asettaa Applen selvästi Walmartin edellä yleisen varallisuuden suhteen.

FAQ:

K: Mikä on markkina-arvo?

V: Markkina-arvolla tarkoitetaan yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoa. Se lasketaan kertomalla senhetkinen osakekurssi osakkeiden lukumäärällä.

K: Kertooko markkina-arvo yrityksen kannattavuudesta?

V: Ei, markkina-arvo mittaa yrityksen kokonaisarvoa osakemarkkinoilla. Se ei suoraan heijasta kannattavuutta, koska siihen voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten sijoittajien mieliala ja markkinaolosuhteet.

K: Onko muita tekijöitä otettava huomioon määritettäessä yrityksen varallisuutta?

V: Vaikka markkina-arvo on tärkeä indikaattori, myös muut tekijät, kuten tulot, voitto ja varat, vaikuttavat yrityksen yleiseen varallisuuteen. Nämä tekijät antavat kattavamman käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Apple omistaa tällä hetkellä rikkaimman yrityksen tittelin, ohittaen Walmartin merkittävällä marginaalilla markkina-arvoltaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että taloudellinen tilanne voi vaihdella ajan myötä, ja yrityksen varallisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muut tekijät.