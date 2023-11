By

Kumpi on vanhempi Walmart vai Sam's Club?

Vähittäiskaupan jättiläisten maailmassa Walmartista ja Sam's Clubista on tullut tuttuja nimiä, jotka tarjoavat laajan valikoiman tuotteita edulliseen hintaan. Mutta oletko koskaan miettinyt, kumpi näistä kahdesta vähittäiskaupan jättiläisestä tuli ensin? Tutustutaanpa näiden vähittäiskaupan jättiläisten historiaan selvittääksemme.

Walmart: Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart aloitti pienenä halpaliikkeenä Rogersissa, Arkansasissa. Walmartin visiona oli tarjota asiakkaille kohtuuhintaisia ​​tuotteita, ja se laajensi nopeasti toimintaansa kaikkialle Yhdysvaltoihin. Nykyään siitä on tullut maailman suurin jälleenmyyjä, jolla on tuhansia myymälöitä maailmanlaajuisesti.

Samin klubi: Vuonna 1983 Sam Walton päätti lähteä tukkumarkkinoille ja avasi ensimmäisen Sam's Clubin Midwest Cityssä, Oklahomassa. Sam's Clubin tarkoituksena oli palvella pieniä yrityksiä ja yksittäisiä asiakkaita, jotka halusivat ostaa irtotavarana. Se tarjosi jäsenyyteen perustuvan mallin, joka tarjosi pääsyn laajaan valikoimaan tuotteita tukkuhintaan.

Eli kumpi on vanhempi?

Walmart on vanhempi kuin Sam's Club. Walmart perustettiin vuonna 1962, kun taas Sam's Club perustettiin vuonna 1983, yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin. On kuitenkin tärkeää huomata, että sekä Walmart että Sam's Club ovat osa samaa vähittäiskaupan imperiumia, koska Sam Walton perusti molemmat yritykset.

FAQ:

K: Mikä on halpakauppa?

V: Halpakauppa on vähittäiskauppa, joka tarjoaa tuotteita halvemmalla kuin perinteiset vähittäiskaupat. Nämä kaupat keskittyvät usein tarjoamaan vastinetta rahalle tarjoamalla alennuksia ja tarjouksia houkutellakseen asiakkaita.

K: Mitkä ovat tukkumarkkinat?

V: Tukkumarkkinat ovat paikka, jossa tavaroita myydään suuria määriä vähittäiskauppiaille, yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka ostavat massaa. Tukkumarkkinat tarjoavat tyypillisesti alhaisemmat yksikköhinnat kuin vähittäiskaupat.

K: Voiko kukaan tehdä ostoksia Sam's Clubilla?

V: Vaikka Sam's Club on ensisijaisesti suunnattu pienille yrityksille, se on avoin kaikille, joilla on jäsenyys. Yksityishenkilöt voivat ostaa jäsenyyden saadakseen pääsyn laajaan valikoimaan tukkuhintaisia ​​tuotteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmart on vanhempi kahdesta vähittäiskaupan jättiläisestä, koska se perustettiin vuonna 1962. Sam's Club puolestaan ​​perustettiin vuonna 1983 tukkuklubiksi, joka palvelee yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka halusivat ostaa irtotavarana. Sekä Walmart että Sam's Club menestyvät edelleen tarjoamalla asiakkaille edullisia tuotteita ja laajan valikoiman vaihtoehtoja.