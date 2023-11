Taistelu alkaa Finnegan's Farmilla: Irlannin Fittest Family Quarter Finals

By

Valmistaudu adrenaliinipitoiseen välienselvittelyyn, kun Irlannin Fittest Family -sarjan neljännesfinaalit alkavat uudessa ja jännittävässä paikassa – The Farmissa Co Meathin viehättävässä Boyne Valleyssä. Tämä viidennen sukupolven perunatila ei ainoastaan ​​tarjoa ainutlaatuista taustaa kovalle kilpailulle, vaan myös testaa muiden neljän perheen fyysistä ja henkistä suorituskykyä, jotka kilpailevat halutusta semifinaalipaikasta.

Tipperarystä meillä on Byrnesin perhe, joka tunnetaan vaikuttavista urheilullisista kyvyistään maratonjuoksussa ja Ironman-kilpailuissa. Waterfordista kotoisin oleva Bonnar-perhe, joka painaa viime kauden tiukkaa tappiota, on päättänyt todistaa itsensä ja näyttää todellisen potentiaalinsa. Heihin liittyy Petersin perhe, myös Waterfordista, joka haluaa toipua 10. kauden huikeasta suorituksestaan. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, Murphy-perhe Carlowista, joka ei jätä kiveä kääntämättä voittohaussaan, jopa menossa kuinka paljon he uhraavat rakastettuja keksejä.

Kun koko Irlannin voittaja on osa kokoonpanoaan, Bonnarit ovat valmiita kohtaamaan kaikki haasteet suoraan ja osoittamaan poikkeuksellisia taitojaan. Jokainen perhe on valmis ylittämään rajojaan ja esittelemään yksilöllisiä vahvuuksiaan harrastuksissa, jotka vaihtelevat melonnasta äärimmäiseen frisbeeen. Tämä kausi lupaa olla täynnä jännitystä ja adrenaliinia, sillä nämä merkittävät perheet kohtaavat vastakkain poikkeuksellisissa fyysisissa haasteissa.

Viritä RTÉ One ja RTÉ Player sunnuntaina 26. marraskuuta klo 6 todistamaan sydäntä pysäyttävää toimintaa ja olemaan osa unohtumatonta matkaa kohti Irlannin Fittest Familyn kruunausta. Älä missaa yhtäkään hetkeä tästä jännittävästä kaudesta, jossa päättäväisyys, intohimo ja horjumaton sitoutuminen yhdistyvät ja luo unohtumattoman kokemuksen sekä osallistujille että katsojille.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Missä Irlannin Fittest Family -sarjan neljännesfinaali järjestetään?

V: Neljännesfinaalit pidetään The Farmilla, joka sijaitsee Co Meathissä Irlannissa.

K: Mitkä perheet osallistuvat neljännesfinaaliin?

V: Osallistuvia perheitä ovat Byrnesin perhe Tipperarysta, Bonnarin perhe Waterfordista, Petersin perhe Waterfordista ja Murphyn perhe Carlowista.

K: Milloin voin katsoa Irlannin Fittest Family -sarjan puolivälierät?

V: Neljännesfinaalit esitetään RTÉ Onessa ja RTÉ Playerissa sunnuntaina 26. marraskuuta klo 6.