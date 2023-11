By

Missä Walmartin perilliset asuvat?

Maailman rikkaimpien yksilöiden joukossa Walmartin perillisillä on epäilemättä merkittävä asema. Walmartin perustajan Sam Waltonin jälkeläisinä he ovat perineet valtavan omaisuuden, ja heistä on tullut omia nimiä. Mutta minne nämä miljardööriperilliset oikein soittavat?

Walmartin perilliset, jotka koostuvat Waltonin perheestä, ovat hajallaan eri puolilla Yhdysvaltoja. Perheen ensisijainen asuinpaikka on Bentonvillessä, Arkansasissa, missä Walmartin pääkonttori sijaitsee. Tämä pieni kaupunki osavaltion luoteiskulmassa toimii perheen bisnesimperiumin keskuksena. Bentonvillessä on myös Crystal Bridges Museum of American Art, jonka perusti Alice Walton, yksi Walmartin perillisistä.

Walmartin perilliset eivät kuitenkaan rajoitu vain Arkansasiin. He ovat myös perustaneet asuntoja muualle maahan. Esimerkiksi Alice Waltonilla on maatila Millsapissa, Texasissa, kun taas hänen veljensä Jim Walton asuu Bentonvillessä ja omistaa myös karjatilan Mineral Wellsissä, Texasissa. Samaan aikaan Rob Walton, Sam Waltonin vanhin poika, asuu Paradise Valleyssa, Arizonassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmartin perilliset asuvat pääasiassa Bentonvillessä, Arkansasissa, heillä on koteja myös muualla Yhdysvalloissa. Heidän vaurautensa ja vaikutusvaltansa ulottuvat kauas heidän ensisijaisen asuinpaikkansa ulkopuolelle, sillä he muokkaavat edelleen vähittäiskauppaa ja antavat merkittävän panoksen yhteisöille, joita he kutsuvat kodiksi.