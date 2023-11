By

Missä Walmartin omistajat asuvat?

Vähittäiskaupan jättiläisten alueella Walmart on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista yrityksistä. Laajan myymäläverkostonsa ja monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta Walmartista on tullut miljoonien ostajien tuttu nimi. Mutta oletko koskaan miettinyt, missä tämän vähittäiskaupan imperiumin omistajat asuvat? Sukellaan Walmartin omistajien maailmaan ja selvitetään, missä he kutsuvat kotia.

Waltonin perhe, Walmartin perustajan Sam Waltonin jälkeläiset, ovat yrityksen pääomistajia. Vuodesta 2021 lähtien perhe omistaa yhdessä noin 50 prosenttia Walmartin osakkeista, mikä tekee niistä yhden maailman rikkaimmista perheistä. Vaikka perheenjäsenet ovat hajallaan eri paikoissa, suurin osa heistä asuu Yhdysvalloissa.

Missä Waltonin perheenjäsenet asuvat?

Waltonin perhe on vahvasti läsnä Arkansasin osavaltiossa, jossa Walmartin pääkonttori sijaitsee. Bentonville, pieni kaupunki Luoteis-Arkansasissa, on Walmartin kotitoimiston koti ja toimii yrityksen toimintojen keskuskeskuksena. Monet Waltonin perheenjäsenet ovat päättäneet asua tällä alueella säilyttäen läheiset siteet yrityksen juuriin.

Arkansasin lisäksi osa Waltonin perheen jäsenistä on valinnut asumaan muualla Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Alice Walton, Walmartin perustajan tytär, asuu Texasissa ja tunnetaan laajasta taidekokoelmastaan, joka on esitelty Crystal Bridges Museum of American Artissa Bentonvillessä.

Mikä on Waltonin perheen nettovarallisuus?

Vuodesta 2021 lähtien Waltonin perheen nettovarallisuuden arvioidaan olevan noin 250 miljardia dollaria Forbesin mukaan. Tämä hämmästyttävä rikkaus on peräisin ensisijaisesti heidän omistusosuudestaan ​​Walmartissa. Perheen omaisuus on antanut heille mahdollisuuden elää ylellistä ja vaikutusvaltaista elämää erilaisilla hyväntekeväisyyspyrkimyksillä ja investoinneilla eri toimialoille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Waltonin perheenjäsenet ovat hajallaan eri paikoissa, heidän siteensä Walmartiin ja sen alkuperään Arkansasissa ovat edelleen vahvat. Bentonville toimii keskipisteenä perheelle, ja monet heistä asuvat alueella. Walmartin omistajina heidän vaikutusvaltansa ulottuu paljon heidän kotinsa ulkopuolelle ja muokkaa vähittäiskaupan maisemaa maailmanlaajuisesti.

Määritelmät:

– Vähittäiskaupan jättiläiset: Suuret yritykset, jotka hallitsevat vähittäiskauppaa.

– Walmart: Monikansallinen vähittäiskauppayritys, joka ylläpitää hypermarkettien, halpatavaratalojen ja ruokakauppojen ketjua.

– Jälkeläiset: Ihmiset, jotka liittyvät suoraan tiettyyn esi-isään.

– Hyväntekeväisyys: toimet tai projektit, joilla edistetään muiden hyvinvointia, tyypillisesti hyväntekeväisyyslahjoitusten tai -toimien kautta.