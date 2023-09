Amerikan ensimmäisten naisastronauttien kertomaton tarina: esteiden rikkominen ja uusien korkeuksien saavuttaminen

Kirjassa "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" Loren Grush tutkii kuuden ainutlaatuisen naisen matkaa, jotka rikkoivat lasikaton miesvaltaisessa avaruustutkimuksen maailmassa. Grush haastaa vallitsevan kertomuksen valkoisten miesten dominoinnista avaruuskilpailussa ja korostaa näiden naisten, jotka kuuluivat NASA:n ensimmäiseen luokkaan, jossa oli naisia, merkittävää panosta.

Grush keskittyy Sally Riden, Judy Resnikin, Kathy Sullivanin, Anna Fisherin, Rhea Seddonin ja Shannon Lucidin elämään. Nämä naiset liittyivät NASAn astronauttijoukkoihin vuonna 1978 ja päättivät saavuttaa korkeuksia, jotka olivat heiltä aiemmin kiellettyjä.

"The Six" tarjoaa kurkistuksen heidän motivaatioihinsa ja epäröintiinsä ja tarjoaa oivalluksia hetkistä, jolloin jokainen nainen tajusi, että hän voisi hakea astronautiksi. Grush kuvailee heidän valintaprosessiaan merkittäväksi askeleeksi kohti monimuotoisuutta, vaikka luokka koostui edelleen pääosin valkoisista miehistä.

Kirja kohtaa myös näiden naisten kohtaamat haasteet, mukaan lukien seksistinen mediahuomio, šovinistinen spekulaatio romanssista ja seksistä avaruudessa sekä kamppailu henkilökohtaisen ja työelämän tasapainottamiseksi. Grush antaa esimerkkejä heidän sietokyvystään ja päättäväisyydestään vastoinkäymisissä, kuten Riden taistelussa yksityisyyden ja mielenterveyden suojelemiseksi median valvonnan keskellä.

"The Six" korostaa myös monimuotoisuuden mestareiden keskeisiä rooleja NASAssa ja sen ulkopuolella. NASAn työntekijä Ruth Bates Harris kritisoi rohkeasti virastoa sen monimuotoisuuden puutteesta. Mercury 13, ryhmä naisia, joille tehtiin tiukat testit 1960-luvun alussa osoittaakseen pystyvänsä olemaan astronauteja, saavat myös tunnustusta.

Grush yhdistää astronautien päivittäiset kokemukset paljastaen heidän työnsä yllättävän arkipäiväisiä puolia. He testasivat avaruuspukuja, ohjasivat robottikäsiä ja navigoivat monimutkaisessa työskentelyssä miespuolisten kollegoiden kanssa, jotka näyttivät kalentereita toimistonsa ovissa.

Vaikka kirja ei ole vailla vaaraa ja tragediaa, Grush korostaa rohkeutta ja sinnikkyyttä, jotka ylittävät sukupuolen ja rodun. Challengerin katastrofi on raikastava muistutus avaruustutkimuksen riskeistä ja Resnikin tekemästä äärimmäisestä uhrauksesta.

Huolellisen tutkimuksen ja kiehtovan tarinankerronnan avulla "The Six" laajentaa ymmärrystämme avaruuskilpailusta ja haastaa perinteiset käsitykset siitä, kuka voi kuulua "koko ihmiskunnan perheeseen".

Lähde: The New York Times