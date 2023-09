Valve saa radiosertifioinnin uudelle laitteistoprojektille Etelä-Koreassa

Valve, peliyhtiö, joka tunnetaan laitteistoprojekteistaan, kuten Valve Index ja Steam Deck, on äskettäin saanut radiosertifioinnin Etelä-Koreassa uudelle laitteistolle. Tietoja laitteesta on vähän, ja ainoa saatavilla oleva tieto on, että se on "erityinen pienitehoinen langaton laite", joka toimii 5 GHz:n taajuusalueella ja jossa on langattomat LAN-ominaisuudet. Laitteeseen viitataan nimellä "1030" aiempien Valve-tuotteiden, kuten Valve Indexin (mallinimi 1007) ja Steam Deckin (mallinimi 1010), nimeämiskäytännön mukaisesti.

Vaikka rajallinen tieto jättää tilaa spekuloinnille, on epätodennäköistä, että tämä uusi laite on päivitetty versio Steam Deckistä, koska tuotepäivitykselle on liian aikaista. Useimmat asiantuntijat uskovat, että Valve saattaa lähteä takaisin virtuaalitodellisuuteen toisella VR-kuulokkeella. On ollut merkkejä Valve Index -myynnin laskusta sekä viimeaikaisten Valven laitteistotiimien palkkaamisesta, mikä viittaa siihen, että uusi VR-kuuloke saattaa olla työn alla.

Vaikka sertifiointi viittaa siihen, että Valve saattaa olla lähellä tämän uuden laitteen julkaisua, on tärkeää huomata, että Valvelta on ollut hyllytysprojekteja. Heidän laitteistohankkeidensa aiemman menestyksen vuoksi on kuitenkin todennäköistä, että tämä uusi laite näkee päivänvalon.

Toistaiseksi Valve ei ole julkaissut virallista tietoa tästä uudesta laitteesta. Kuitenkin, koska aikaisempien Valve-laitteistoprojektien sertifioinnin ja julkaisun välillä on suhteellisen lyhyt aika, saatamme odottaa joitain uutisia lähitulevaisuudessa.

