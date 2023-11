By

Mikä on parempi Walmart vai Amazon?

Vähittäiskaupan maailmassa on kaksi jättiläistä: Walmart ja Amazon. Molemmat yritykset ovat mullistaneet ostotapamme tarjoten mukavuutta ja kilpailukykyiset hinnat. Mutta kumpi on oikeasti parempi? Kaivetaan yksityiskohtiin ja verrataan näitä vähittäiskaupan hirviöitä.

Mukavuus: Mitä tulee mukavuuteen, Amazon ottaa johtoaseman. Vain muutamalla napsautuksella saat lähes kaiken toimituksen kotiovellesi päivissä tai joillakin alueilla jopa tunteissa. Amazon Prime -jäsenet saavat lisäetuja, kuten ilmaisen kahden päivän toimituksen ja pääsyn laajaan suoratoistosisältökirjastoon. Walmart puolestaan ​​tarjoaa verkko-ostoksia, joissa on mahdollisuus noutaa myymälästä, mutta se ei voi vastata Amazonin nopeutta ja valikoimaa.

Hinnoittelu: Walmart on pitkään ollut tunnettu alhaisista hinnoistaan, ja se tarjoaa laajan valikoiman tuotteita edulliseen hintaan. Heidän fyysisten liikkeidensä avulla asiakkaat voivat vertailla hintoja ja löytää parhaat tarjoukset. Amazon tarjoaa kuitenkin usein kilpailukykyisiä hintoja erityisesti elektroniikka- ja kodintarvikkeille. Lisäksi heidän markkinapaikkansa sallii kolmannen osapuolen myyjien tarjota tuotteita eri hintaluokissa, mikä antaa asiakkaille enemmän vaihtoehtoja.

Tuotteen valinta: Amazonin laajaa tuotevalikoimaa on vaikea lyödä. Heillä on kaikki kirjoista elektroniikkaan, vaatteista päivittäistavaroihin. Heidän markkinapaikkansa tarjoaa myös alustan pienyrityksille tavoittaa laajempi yleisö. Vaikka Walmartilla on laaja valikoima tuotteita, se ei voi vastata Amazonin tarjoamaa laajaa valikoimaa.

Asiakaspalvelu: Walmartilla on vahva asema fyysisten liikkeidensä kanssa, joten asiakkaat voivat olla vuorovaikutuksessa suoraan henkilökunnan kanssa. Heillä on myös maine erinomaisesta asiakaspalvelusta. Amazon puolestaan ​​tarjoaa 24/7 asiakastukea puhelimitse, sähköpostitse ja live-chatin kautta. Heidän asiakaslähtöinen lähestymistapansa ja vaivaton palautuspolitiikka ovat ansainneet heille uskollisen asiakaskunnan.

FAQ:

K: Mikä on markkinapaikka?

V: Markkinapaikka on online-alusta, jossa useat myyjät voivat listata ja myydä tuotteitaan.

K: Mikä on Amazon Prime?

V: Amazon Prime on tilauspalvelu, joka tarjoaa erilaisia ​​etuja, kuten ilmaisen kahden päivän toimituksen, pääsyn suoratoistosisältöön ja paljon muuta.

K: Voinko tehdä ostoksia Walmartissa verkossa?

V: Kyllä, Walmart tarjoaa verkko-ostoksia, joissa on mahdollisuus nouto myymälästä tai kotiinkuljetus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä Walmartilla että Amazonilla on vahvuutensa. Jos arvostat mukavuutta ja laajaa tuotevalikoimaa, Amazon on oikea tie. Jos kuitenkin haluat vertailla hintoja myymälässä ja arvostat erinomaista asiakaspalvelua, Walmart voi olla parempi valinta. Viime kädessä päätös riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä ja prioriteeteista.