Mikä oli iso kauppa ennen Walmartia?

Vähittäiskaupan maailmassa harvoilla nimillä on yhtä paljon valtaa ja vaikutusvaltaa kuin Walmartilla. Rönsyilevien liikkeidensä ja lyömättömien hintojensa ansiosta siitä on tullut synonyymi isokokoiselle vähittäiskaupalle. Mutta oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtui ennen Walmartia? Mikä oli suuri kauppa, joka hallitsi vähittäiskauppaa ennen tämän vähittäiskaupan jättiläisen nousua? Tehdään matka muistikaistalle ja tutkitaan vähittäiskaupan historiaa.

Ennen Walmartin hurjaa nousua hallitsevaan asemaan hallitsi toinen vähittäiskaupan jättiläinen: Sears. Richard Warren Searsin ja Alvah Curtis Roebuckin vuonna 1886 perustamasta Searsista tuli nopeasti yleinen nimi kaikkialla Amerikassa. Sears tarjosi postimyyntiluettelonsa ja tavaratalojensa kautta laajan valikoiman tuotteita vaatteista ja kodinkoneista työkaluihin ja huonekaluihin. Se mullisti vähittäiskaupan tuomalla laajan valikoiman tuotteita suoraan kuluttajien ovelle.

Searsin menestys jatkui pitkälle 20-luvulle, ja sen tavarataloista tuli perustettu paikka yhteisöissä kaikkialla Yhdysvalloissa. Vähittäiskaupan maiseman kehittyessä Sears kuitenkin kamppaili sopeutuakseen. Sähköisen kaupankäynnin nousu ja muuttuvat kuluttajien mieltymykset antoivat vakavan iskun aikoinaan mahtavalle jälleenmyyjälle. Vuonna 2018 Sears haki konkurssiin, mikä merkitsi aikakauden loppua.

FAQ:

K: Mikä on isokokoinen kauppa?

V: Isolla myymälällä tarkoitetaan suurta vähittäiskauppaa, joka tarjoaa tyypillisesti laajan valikoiman tuotteita, usein alennettuun hintaan. Näille myymälöille on ominaista valtava koko ja laaja valikoima.

K: Mikä on tavaratalo?

V: Tavaratalo on vähittäiskauppa, joka myy laajan valikoiman tuotteita, jotka on järjestetty eri osastoihin tai osiin. Nämä kaupat tarjoavat yleensä vaatteita, asusteita, kodin tavaroita ja muita tavaroita saman katon alta.

K: Mitä on sähköinen kaupankäynti?

V: Sähköinen kaupankäynti, lyhenne sanoista sähköinen kaupankäynti, viittaa tavaroiden ja palveluiden ostamiseen ja myyntiin Internetin kautta. Sen avulla kuluttajat voivat tehdä ostoksia verkossa ja toimittaa tuotteet kotiovelle, mikä poistaa fyysisten myymälöiden tarpeen.

Kun pohdimme menneisyyden vähittäiskauppaa, on selvää, että Sears oli suuri kauppa, joka hallitsi ennen Walmartin valtaannousua. Vaikka Walmartista on sittemmin tullut vähittäiskaupan jättiläinen, jonka tunnemme tänään, on tärkeää muistaa pioneerit, jotka tasoittivat tietä sen menestykselle. Vähittäiskauppa kehittyy jatkuvasti, ja kun katsomme tulevaisuuteen, vain aika näyttää, kuka on seuraava suuri kauppa.