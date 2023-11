By

Mitä flunssakantoja vuoden 2023 rokotteessa on?

Influenssakauden lähestyessä monet ihmiset ihmettelevät, mitä influenssakantoja vuoden 2023 influenssarokote kattaa. Influenssavirus on tunnettu kyvystään mutatoitua ja muuttua, minkä vuoksi tutkijoiden on päivitettävä rokote vuosittain sen tehokkuuden varmistamiseksi. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota sinulle uusimmat tiedot vuoden 2023 influenssarokotteeseen sisältyvistä kannoista.

Mikä on flunssakanta?

Influenssakanta viittaa tiettyyn influenssaviruksen alatyyppiin tai varianttiin. Influenssaviruksia on neljää päätyyppiä: A, B, C ja D. Influenssa A- ja B-virukset ovat yleisimpiä ja aiheuttavat kausittaista influenssaepidemiaa ihmisillä.

Miten rokotteen kannat valitaan?

Maailman terveysjärjestön (WHO) ja muiden terveysvirastojen asiantuntijat seuraavat joka vuosi tiiviisti influenssavirusten maailmanlaajuista leviämistä. He keräävät tietoa yleisimmistä kannoista ja tekevät ennusteita siitä, mitkä niistä todennäköisesti leviävät tulevan flunssakauden aikana. Näiden tietojen perusteella he suosittelevat, että kannat sisällytetään vuosittaiseen influenssarokotteeseen.

Mitä kantoja on vuoden 2023 influenssarokotteessa?

Vuoden 2023 influenssarokotteeseen sisältyvät tietyt kannat voivat vaihdella alueen ja valmistajan mukaan. WHO on kuitenkin suositellut, että vuoden 2023 rokotteen tulisi sisältää seuraavat kannat:

1. Influenssa A (H1N1) -kanta: Tämä kanta tunnetaan yleisesti nimellä "sikainfluenssa", ja se on levinnyt vuoden 2009 pandemian jälkeen. Se on edelleen merkittävä kausi-influenssan aiheuttaja.

2. Influenssa A (H3N2) -kanta: Tämä kanta on ollut hallitseva influenssaepidemioiden aiheuttaja viime vuosina, ja se liittyy vakavampiin sairauksiin, erityisesti vanhemmilla aikuisilla.

3. Influenssa B (Victoria-linja) -kanta: Tämä kanta kuuluu B/Victoria-linjaan ja on kiertänyt maailmanlaajuisesti. Se on vastuussa merkittävästä osasta flunssatapauksista, erityisesti lapsilla.

4. Influenssa B (Yamagata-linja): Tämä kanta kuuluu B/Yamagata-linjaan ja on myös kiertänyt laajasti. Se on toinen syy kausi-influenssalle, joka vaikuttaa ensisijaisesti vanhemmille lapsille ja nuorille aikuisille.

On tärkeää huomata, että rokotteen sisältämät kannat voivat vaihdella eri valmistajien käyttämän formulaation mukaan. Siksi on aina suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tai katsoa virallisia ohjeita saadaksesi tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2023 influenssarokotteen odotetaan kattavan vallitsevat influenssa A (H1N1 ja H3N2) ja influenssa B (Victoria ja Yamagata linjat) kannat. Rokottaminen näitä kantoja vastaan ​​voi vähentää merkittävästi flunssan aiheuttamien komplikaatioiden riskiä ja suojata sekä yksilöitä että yhteisöjä kausi-influenssalta. Muista kysyä terveydenhuollon ammattilaisilta henkilökohtaisia ​​neuvoja ja pysyä ajan tasalla viimeisimmistä influenssarokotussuosituksista.