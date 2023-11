By

Kuinka suuri osa ihmisistä ei ole sairastanut COVIDia?

Kun COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhteisöihin maailmanlaajuisesti, yksi usein heräävä kysymys on: kuinka suuri osa ihmisistä ei ole saanut viruksen tartuntaa? Vaikka tarkan luvun määrittäminen on haastavaa, useat tutkimukset ja selvitykset antavat jonkin verran käsitystä siitä, kuinka suuri osa väestöstä on jäänyt virukselle koskemattomaksi.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan lokakuussa 2021 noin 15 % maailman väestöstä on saanut COVID-19-tartunnan. Tämä tarkoittaa, että noin 85 % ihmisistä ei ole saanut virusta. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä luvut voivat vaihdella huomattavasti maiden ja alueiden välillä testauskapasiteetin, raportointijärjestelmien ja rajoitustoimenpiteiden vaihtelujen vuoksi.

FAQ:

K: Miten lasketaan niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19:ää?

V: Niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19-tautia, lasketaan vähentämällä vahvistettujen tapausten prosenttiosuus 100 prosentista. Jos esimerkiksi 15 % väestöstä on saanut viruspositiivisen testin, 100 % – 15 % = 85 % ihmisistä ei ole saanut COVID-19:ää.

K: Miksi on haastavaa määrittää tarkka prosenttiosuus ihmisistä, joilla ei ole ollut COVID-19-tautia?

V: Niiden ihmisten tarkan prosenttiosuuden määrittäminen, joilla ei ole ollut COVID-19-tautia, on haastavaa useiden tekijöiden vuoksi. Näitä ovat vaihtelut testauskapasiteetissa ja -strategioissa eri alueilla, tapausten aliraportointi, oireettomat infektiot, jotka jäävät havaitsematta, ja pandemian dynaaminen luonne.

K: Tarkoittaako niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19:ää, että he ovat immuuneja?

V: Ei, niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19:ää, ei välttämättä tarkoita, että he olisivat immuuneja virukselle. Se yksinkertaisesti osoittaa, että ne eivät ole saaneet tartuntaa mittauspisteeseen asti. Immuniteetti voidaan saada rokotuksen tai aiemman infektion kautta, mutta suojan kesto ja taso vaihtelevat yksilöittäin.

K: Muuttuuko niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19:ää ajan myötä?

V: Kyllä, niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole ollut COVID-19:ää, muuttuu ajan myötä, kun virus jatkaa leviämistä ja vaikuttaa eri väestöryhmiin. Sellaiset tekijät kuin rokotuskampanjat, uusien muunnelmien ilmaantuminen ja kansanterveystoimenpiteet voivat vaikuttaa tartunnan saamattomien osuuteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka tarkan luvun määrittäminen on haastavaa, on arvioitu, että noin 85 prosenttia maailman väestöstä ei ole saanut COVID-19-tartuntaa. On kuitenkin erittäin tärkeää jatkaa kansanterveysohjeiden noudattamista, kuten rokotuksia, maskien käyttöä ja sosiaalista etäisyyttä suojellaksemme itseämme ja muita virukselta.