Kuinka monta prosenttia ihmisistä ei ole koskaan sairastanut COVIDia?

Keskellä meneillään olevaa COVID-19-pandemiaa herää usein kysymys: kuinka suuri osa maailman väestöstä ei ole koskaan saanut viruksen tartuntaa? Vaikka tarkan luvun antaminen on haastavaa, useat tekijät voivat auttaa meitä arvioimaan tämän prosenttiosuuden.

Prosenttiosuuteen vaikuttavat tekijät

Useat tekijät vaikuttavat niiden ihmisten prosenttiosuuteen, joilla ei ole koskaan ollut COVID-19. Ensinnäkin viruksen tarttuva luonne tarkoittaa, että se leviää nopeasti yhteisöissä. Lisäksi kansanterveystoimenpiteiden, kuten sulkemisten, sosiaalisen etäisyyden ja rokotuskampanjoiden, tehokkuus vaikuttaa myös viruksen saaneiden ihmisten määrään.

Prosentin arvioiminen

Niiden ihmisten tarkan prosenttiosuuden arvioiminen, joilla ei ole koskaan ollut COVID-19:ää, on monimutkaista useista syistä. Ensinnäkin virus on vaikuttanut eri alueisiin ja populaatioihin vaihtelevassa määrin. Sellaiset tekijät kuin väestötiheys, terveydenhuollon infrastruktuuri ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden noudattaminen voivat vaikuttaa merkittävästi tartuntojen määrään. Lisäksi kattavan ja yhtenäisen testauksen puute monissa maissa tekee tarkan tiedon saamisen tartuntojen määrästä haastavaa.

Saatavilla olevien tietojen ja tieteellisten tutkimusten perusteella on kuitenkin kohtuullista olettaa, että merkittävä osa maailman väestöstä ei ole saanut COVID-19-tartuntaa. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että syyskuuhun 2021 mennessä vain noin 15 prosenttia maailman väestöstä oli rokotettu täysin. Tämä viittaa siihen, että huomattava osa väestöstä on edelleen herkkä virukselle.

FAQ

K: Mitä "COVID-19" tarkoittaa?

V: COVID-19 tarkoittaa "koronavirustautia 2019". Sen aiheuttaa vakava akuutti hengitystieoireyhtymä koronavirus 2 (SARS-CoV-2).

K: Miten lasketaan niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole koskaan ollut COVID-19:ää?

V: Prosenttiosuus on arvioitu eri tekijöiden perusteella, mukaan lukien tartuntaluvut, rokotusluvut ja viruksen leviämisen alueelliset erot.

K: Onko mahdollista määrittää tarkka prosenttiosuus ihmisistä, joilla ei ole koskaan ollut COVID-19?

V: Asian monimutkaisuuden vuoksi on haastavaa antaa tarkka luku. Arvioita voidaan kuitenkin tehdä saatavilla olevien tietojen ja tieteellisten tutkimusten perusteella.

K: Vaihteleeko niiden ihmisten prosenttiosuus, joilla ei ole koskaan ollut COVID-19:ää, eri maissa?

V: Kyllä, prosenttiosuus voi vaihdella huomattavasti maittain esimerkiksi väestötiheyden, terveydenhuollon infrastruktuurin ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden noudattamisen vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka tarkkaa prosenttiosuutta on vaikea antaa, on kohtuullista olettaa, että merkittävä osa maailman väestöstä ei ole saanut COVID-19-tartuntaa. Käynnissä olevat rokotustyöt ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden noudattaminen ovat jatkossakin ratkaisevassa roolissa tartuntojen määrän vähentämisessä ja ihmisten suojelemisessa virukselta.