Mikä on Walmartin maine?

Walmart, monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, on pitkään ollut keskustelun ja tarkastelun kohteena. Yli 11,000 XNUMX myymälää maailmanlaajuisesti ja valtavasti työvoimallaan yrityksellä on epäilemättä ollut merkittävä vaikutus maailmanlaajuiseen vähittäiskauppaan. Sen maine on kuitenkin monimutkainen ja monitahoinen ongelma, joka usein polarisoituu.

Hyvä:

Walmartia on kehuttu alhaisista hinnoistaan, jotka ovat tehneet sen miljoonien asiakkaiden ulottuville. Yrityksen kyky tarjota edullisia tuotteita on ollut erityisen hyödyllinen pienituloisille kotitalouksille. Lisäksi Walmart on pyrkinyt olemaan ympäristöystävällisempi toteuttamalla kestävän kehityksen aloitteita ja vähentämällä hiilijalanjälkeään. Yritys on myös osallistunut erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin, kuten lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen ja katastrofiaputoimiin.

Bad:

Kriitikot väittävät, että Walmartin alhaiset hinnat tulevat sen työntekijöiden kustannuksella. Yhtiö on kohdannut lukuisia syytöksiä huonosta kohtelusta, mukaan lukien alhaiset palkat, riittämättömät terveydenhuoltoetuudet ja ammattiliittojen vastaiset käytännöt. Nämä asiat ovat johtaneet mielenosoituksiin ja vaatimuksiin parantaa työoloja. Walmartia on myös kritisoitu sen vaikutuksesta paikallisiin yrityksiin, ja jotkut väittävät, että yrityksen tulo pieniin kaupunkeihin johtaa riippumattomien jälleenmyyjien sulkemiseen.

Kiistat:

Walmart on kohdannut useita kiistoja vuosien varrella. Yksi merkittävimmistä oli vuonna 2010 nostettu ryhmäkanne, jossa yhtiötä syytettiin sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä palkassa ja ylennyksissä. Walmart sopi asian lopulta 7.5 miljoonalla dollarilla. Yritystä on myös kritisoitu sen toimitusketjun käytännöistä, mukaan lukien syytökset ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä ja ympäristön pilaantumisen edistämisestä.

FAQ:

K: Mikä on Walmartin markkinaosuus?

V: Walmart on yksi maailman suurimmista jälleenmyyjistä, jolla on merkittävä markkinaosuus Yhdysvalloissa. Vuodesta 2021 lähtien sillä on noin 10 % Yhdysvaltain vähittäismyyntimarkkinoista.

K: Kuinka monta työntekijää Walmartilla on?

V: Walmart on yksi suurimmista yksityisistä työnantajista maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 2.3 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti.

K: Onko Walmart maailman suurin jälleenmyyjä?

V: Kyllä, Walmart on tällä hetkellä maailman suurin jälleenmyyjä tulojensa perusteella.

Lopuksi Walmartin maine on monimutkainen sekoitus positiivisia ja negatiivisia puolia. Vaikka yritystä on kehuttu alhaisista hinnoista ja kestävän kehityksen ponnisteluista, se on myös saanut kritiikkiä työntekijöiden kohtelusta ja vaikutuksista paikallisiin yrityksiin. Walmartia ympäröivät kiistat ovat myötävaikuttaneet sen maineen polarisoimiseen, mikä tekee siitä jatkuvan keskustelun ja valvonnan kohteen.