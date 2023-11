By

Mikä on Walmartin tärkein tulonlähde?

Walmart, maailman suurin vähittäiskauppa, saa pääasiallisen tulonlähteensä vähittäiskaupan kautta. Laaja myymäläverkosto ympäri maailmaa tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita miljoonille asiakkaille joka päivä. Katsotaanpa tarkemmin, kuinka Walmart ansaitsee tulojaan ja mikä tekee siitä niin hallitsevan voiman vähittäiskaupassa.

Vähittäiskauppatoiminnot:

Walmartilla on laaja valikoima vähittäismyyntimuotoja, mukaan lukien superkeskukset, halpaliikkeet, lähimarkkinat ja sähköisen kaupankäynnin alustat. Nämä kaupat myyvät erilaisia ​​tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka, kodin tavarat ja paljon muuta. Yrityksen vähittäismyynti lisää merkittävästi sen kokonaisliikevaihtoa, kun asiakkaat kerääntyvät Walmartiin päivittäisten ostostarpeidensa vuoksi.

Samin klubi:

Vähittäiskauppojensa lisäksi Walmart omistaa ja ylläpitää Sam's Clubia, joka on jäsenpohjainen varastoklubi. Sam's Club tarjoaa jäsenilleen bulkkituotteita alennettuun hintaan, mikä houkuttelee sekä yksittäisiä asiakkaita että pieniä yrityksiä. Sam's Clubista kertyneet tulot lisäävät Walmartin kokonaistuloja.

Verkkokaupan:

Walmart on tehnyt merkittäviä investointeja verkkokauppaansa viime vuosina. Verkkokaupan lisääntymisen myötä yritys on laajentanut läsnäoloaan verkossa kilpaillakseen Amazonin kaltaisten verkkokaupan jättiläisten kanssa. Walmart tarjoaa verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa kautta laajan valikoiman tuotteita verkko-ostoksia varten ja tarjoaa käteviä toimitusvaihtoehtoja. Verkkokaupasta on tullut yhä tärkeämpi tulonlähde Walmartille, kun yhä useammat asiakkaat omaksuvat verkkokaupan mukavuuden.

Rahoituspalvelut:

Walmart tuottaa tuloja myös rahoituspalveluistaan, mukaan lukien rahansiirrot, shekkien lunastus ja prepaid-kortit. Nämä palvelut palvelevat asiakkaita, joilla ei ehkä ole pääsyä perinteisiin pankkipalveluihin, tarjoten heille käteviä ja edullisia rahoitusratkaisuja.

FAQ:

K: Kuinka monta kauppaa Walmartilla on?

V: Walmartilla on yli 11,000 XNUMX myymälää maailmanlaajuisesti, mukaan lukien sekä Walmart-brändiliikkeet että Sam's Clubin toimipisteet.

K: Miten Walmart vertautuu muihin jälleenmyyjiin?

V: Walmart on maailman suurin jälleenmyyjä, joka ohittaa kilpailijansa tulojen ja myymälöiden lukumäärän suhteen.

K: Mikä on Walmartin vuositulo?

V: Tilivuonna 2021 Walmartin kokonaistulot olivat noin 559 miljardia dollaria.

K: Toimiiko Walmart kansainvälisesti?

V: Kyllä, Walmartilla on merkittävä kansainvälinen läsnäolo, ja sillä on myymälöitä useissa maissa, kuten Meksikossa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin pääasiallinen tulonlähde tulee sen laajasta vähittäiskaupan toiminnasta, mukaan lukien sen erilaiset myymälämuodot ja sähköisen kaupankäynnin alustat. Yrityksen kyky palvella monenlaisia ​​asiakkaiden tarpeita sekä strategiset panostukset verkkokauppaan ja finanssipalveluihin ovat vahvistaneet sen asemaa vähittäiskaupan johtavana toimittajana.