Mitä eroa on Walmartin ja Walmartin välillä?

Yllättävässä käänteessä markkinoille on noussut kaksi samannimistä vähittäiskaupan jättiläistä, jotka aiheuttavat hämmennystä kuluttajien keskuudessa. Walmart, tunnettu amerikkalainen monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, huomaa nyt jakavansa valokeilan toisen samannimisen yrityksen kanssa. Mutta mitä eroa näiden kahden Walmart-yksikön välillä on? Sukellaan yksityiskohtiin.

Walmart Corporation:

Ensimmäinen ja tutumpi Walmart on tunnettu vähittäiskauppayritys, jonka Sam Walton perusti vuonna 1962. Walmart Corporationilla, jonka pääkonttori on Bentonvillessä, Arkansasissa, on laaja hypermarkettien, halpatavaratalojen ja ruokakauppojen verkosto maailmanlaajuisesti. Se tunnetaan laajasta tuotevalikoimastaan, kilpailukykyisistä hinnoistaan ​​ja laajasta läsnäolostaan ​​sekä online- että offline-tilassa.

Walmart Inc.:

Toinen Walmart on suhteellisen uusi toimija markkinoilla. Walmart Inc. on kanadalainen teknologiayritys, joka tarjoaa innovatiivisen sähköisen kaupankäynnin alustan. Sen tavoitteena on mullistaa vähittäiskauppa tarjoamalla saumattoman verkkokauppakokemuksen verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa kautta. Vaikka Walmart Inc. jakaa saman nimen kuin amerikkalainen vähittäiskauppajätti, se on itsenäinen yksikkö, jolla ei ole yhteyttä Walmart Corporationiin.

FAQ:

K: Ovatko Walmart Corporation ja Walmart Inc. liittyvät toisiinsa?

V: Ei, Walmart Corporation ja Walmart Inc. ovat erillisiä kokonaisuuksia, joilla ei ole yhteyttä tai sidoksia.

K: Voinko tehdä ostoksia sekä Walmart Corporationissa että Walmart Inc:ssä?

V: Kyllä, voit tehdä ostoksia molemmissa yksiköissä. Walmart Corporation ylläpitää fyysisiä kauppoja, kun taas Walmart Inc. tarjoaa verkkokaupan alustan.

K: Ovatko tuotteet ja hinnat samat molemmissa Walmart-yksiköissä?

V: Tuotevalikoima ja hinnat voivat vaihdella Walmart Corporationin ja Walmart Inc:n välillä. On suositeltavaa tarkistaa kunkin yrityksen verkkosivustolta tai vierailla niiden myymälöissä saadaksesi tarkat tiedot.

K: Aikooko Walmart Inc. laajentaa toimintaansa?

V: Kasvavana teknologiayrityksenä Walmart Inc. aikoo laajentaa toimintaansa ja tavoittaa lisää asiakkaita tulevaisuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka molemmilla kokonaisuuksilla on yhteinen nimi "Walmart", ne eroavat toisistaan ​​​​ja erillään toisistaan. Walmart Corporation on vakiintunut vähittäiskaupan jättiläinen, kun taas Walmart Inc. on kanadalainen teknologiayritys, joka pyrkii mullistamaan vähittäiskaupan verkkoalustan avulla. Joten kun seuraavan kerran kuulet jonkun mainitsevan Walmartin, muista selventää, mihin Walmartiin he viittaavat, koska ero näiden kahden välillä on merkittävä.