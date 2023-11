By

Mikä on Walmartin yritysprofiili?

Walmart, maailman suurin jälleenmyyjä, on amerikkalainen monikansallinen yhtiö, joka ylläpitää hypermarkettien, halpatavaratalojen ja ruokakauppojen ketjua. Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart on kasvanut maailmanlaajuiseksi voimalaitokseksi, jolla on läsnäoloa 27 maassa ja yli 11,000 2.3 myymälää maailmanlaajuisesti. Walmart, jonka pääkonttori sijaitsee Bentonvillessä, Arkansasissa, työllistää yli XNUMX miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista yksityisistä työnantajista.

Yrityksen esittely:

Walmart toimii useiden bannerien alla, mukaan lukien Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market ja Sam's Club. Yritys tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka, kodin tavarat ja paljon muuta. Se tarjoaa myös palveluita, kuten apteekkia, rahoituspalveluita ja digitaalista viihdettä verkkoalustan kautta.

Yrityksen arvot:

Walmartin tehtävänä on säästää ihmisten rahaa, jotta he voivat elää paremmin. Yritys on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille edullisia hintoja, tarjoamaan laajan valikoiman tuotteita ja varmistamaan kätevän ostokokemuksen. Walmart keskittyy myös kestävyyteen ja pyrkii saavuttamaan nollajätettä, toimimaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla ja myymään tuotteita, jotka kestävät ihmisiä ja ympäristöä.

FAQ:

1. Kuinka monta Walmart-myymälää on?

Walmartilla on yli 11,000 XNUMX myymälää maailmanlaajuisesti, mukaan lukien sen erilaiset bannerit, kuten Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market ja Sam's Club.

2. Kuinka monta työntekijää Walmartilla on?

Walmart työllistää maailmanlaajuisesti yli 2.3 miljoonaa työntekijää, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista yksityisistä työnantajista.

3. Missä Walmartin pääkonttori sijaitsee?

Walmartin pääkonttori sijaitsee Bentonvillessä, Arkansasissa, Yhdysvalloissa.

4. Mitä tuotteita Walmart tarjoaa?

Walmart tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka, kodin tavarat ja paljon muuta. Se tarjoaa myös erilaisia ​​palveluita, kuten apteekin, rahoituspalvelut ja digitaalisen viihteen.

Lopuksi Walmart on maailmanlaajuinen vähittäiskaupan jättiläinen, jolla on laaja läsnäolo ja monipuolinen valikoima tuotteita ja palveluita. Sitoutumalla alhaisiin hintoihin, mukavuuteen ja kestävyyteen Walmart on edelleen johtava vähittäiskaupan alalla.