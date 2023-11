By

Mikä on 10 jalan sääntö Walmartissa?

Maailman suurin jälleenmyyjä Walmart on ollut pitkään tunnettu asiakaslähtöisestä lähestymistavastaan. Yksi tärkeimmistä strategioista, joita yritys käyttää asiakaskokemuksen parantamiseksi, on "10 jalan säännön" käyttöönotto. Tämä sääntö, josta on tullut synonyymi Walmartin sitoutumiselle poikkeukselliseen palveluun, edellyttää työntekijöiden tunnustavan ja auttavan kaikkia asiakkaita 10 metrin päässä heistä.

10 jalan sääntö on yksinkertainen mutta tehokas konsepti, jonka tavoitteena on varmistaa, että kukaan asiakas ei jää huomaamatta tai tuntee itsensä huomiotta tehdessään ostoksia Walmartissa. Se rohkaisee työntekijöitä olemaan ennakoiva vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, tarjoamaan apua ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Noudattamalla tätä sääntöä Walmart pyrkii luomaan vieraanvaraisen ja auttavaisen ympäristön ostajille ja edistämään positiivista ostokokemusta.

FAQ:

K: Kuinka 10 jalan sääntö toimii?

V: 10 jalan sääntö edellyttää, että Walmartin työntekijät ottavat katsekontaktin, tervehtivät ja tarjoavat apua kaikille 10 metrin säteellä oleville asiakkaille. Tähän voi kuulua kysymyksiin vastaaminen, ohjeiden antaminen tai auttaminen tuotesuosituksissa.

K: Miksi Walmartilla on 10 jalan sääntö?

V: Walmart uskoo, että poikkeuksellinen asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden rakentamisessa. 10 jalan sääntö varmistaa, että jokainen asiakas tuntee olevansa arvostettu ja saa tarvitsemaansa apua, mikä parantaa hänen yleistä ostokokemustaan.

K: Koskeeko 10 jalan sääntö kaikkia Walmartin työntekijöitä?

V: Kyllä, 10 jalan sääntö koskee kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän asemastaan ​​tai osastostaan ​​myymälässä. Jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan tätä sääntöä ja priorisoivan asiakkaiden sitoutumista kassasta kauppiaisiin.

K: Miten 10 jalan sääntö hyödyttää asiakkaita?

V: 10 jalan sääntö varmistaa, että asiakkaat saavat välitöntä huomiota ja apua tarvittaessa. Se poistaa turhautumisen avun etsimisen tai huomiotta jättämisen tunteesta, mikä tekee ostoskokemuksesta mukavamman ja nautinnollisemman.

K: Onko 10 jalan sääntö ainutlaatuinen Walmartille?

V: Vaikka muilla jälleenmyyjillä voi olla samanlaisia ​​asiakaspalveluohjeita, 10 jalan säännöstä on tullut synonyymi Walmartin sitoutumiselle poikkeukselliseen palveluun. Se on ollut yrityksen asiakaslähtöisen lähestymistavan kulmakivi jo useiden vuosien ajan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin 10 jalan sääntö on asiakaspalvelustrategia, joka edellyttää työntekijöiden tunnustavan ja auttavan kaikkia asiakkaita 10 metrin päässä heistä. Toteuttamalla tämän säännön Walmart pyrkii luomaan kutsuvan ja auttavaisen ympäristön, joka varmistaa, että jokainen asiakas tuntee olevansa arvostettu ja saa tarvitsemaansa apua.