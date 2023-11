By

Mikä on uuden COVID-rokotteen nimi?

Kilpajuoksussa meneillään olevaa COVID-19-pandemiaa vastaan ​​tutkijat ja lääkeyhtiöt ovat työskennelleet väsymättä kehittääkseen tehokkaita rokotteita. Yksi näkyvimmistä viime aikoina ilmestyneistä rokotteista on Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokote.

Pfizer-BioNTechin COVID-19-rokote:

Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokote, joka tunnetaan myös nimellä BNT162b2, on mRNA-pohjainen rokote, joka on kehitetty yhteistyössä monikansallisen lääkeyhtiön Pfizerin ja saksalaisen bioteknologiayrityksen BioNTechin kanssa. Tämä rokote on osoittanut lupaavia tuloksia kliinisissä kokeissa, jotka osoittavat korkean tehokkuuden COVID-19-infektion estämisessä.

Kuinka Pfizer-BioNTech-rokote toimii?

Pfizer-BioNTech-rokote vie kehoon pienen palan viruksen geneettistä materiaalia, jota kutsutaan lähetti-RNA:ksi (mRNA). Tämä mRNA antaa soluille ohjeita tuottamaan vaaraton pala SARS-CoV-2-viruksen pinnalla olevaa piikkiproteiinia. Kun piikkiproteiini on tuotettu, immuunijärjestelmä tunnistaa sen vieraaksi ja muodostaa immuunivasteen, joka tuottaa vasta-aineita taistelemaan sitä vastaan. Jos altistuminen todelliselle virukselle tapahtuu tulevaisuudessa, immuunijärjestelmä on valmis tunnistamaan ja neutraloimaan sen ja estämään tartunnan.

FAQ:

K: Onko Pfizer-BioNTech-rokote turvallinen?

V: Kyllä, Pfizer-BioNTech-rokote on testattu tiukasti kliinisissä tutkimuksissa sen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Eri valvontaviranomaiset maailmanlaajuisesti ovat hyväksyneet sen hätäkäyttöön.

K: Kuinka tehokas Pfizer-BioNTech-rokote on?

V: Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Pfizer-BioNTech-rokote on noin 95-prosenttisesti tehokas COVID-19-infektion estämisessä.

K: Onko Pfizer-BioNTech-rokotteella sivuvaikutuksia?

V: Kuten mikä tahansa rokote, Pfizer-BioNTech-rokote voi aiheuttaa joitain sivuvaikutuksia, kuten kipua pistoskohdassa, väsymystä, päänsärkyä, lihaskipua, vilunväristyksiä, kuumetta ja pahoinvointia. Nämä sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä ja häviävät muutamassa päivässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokote on noussut merkittäväksi toimijaksi pandemian torjunnassa. Sen mRNA-pohjainen teknologia on osoittanut korkean tehokkuuden COVID-19-infektion estämisessä, mikä antaa toivoa valoisammalta tulevaisuudesta.