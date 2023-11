By

Mikä on suurempi kuin Walmart?

Vähittäiskaupan maailmassa harvoilla nimillä on yhtä suuri painoarvo kuin Walmartilla. Rönsyilevien liikkeiden, laajan tuotevalikoiman ja maailmanlaajuisen läsnäolon ansiosta vähittäiskaupan jättiläisestä on tullut synonyymi koon ja mittakaavan kanssa. On kuitenkin olemassa muutamia kokonaisuuksia, jotka voivat väittää olevansa jopa Walmartia suurempia tietyiltä osin. Tutkitaanpa joitain näistä elämää suuremmista kokonaisuuksista ja miten niitä verrataan vähittäiskaupan hirviöihin.

Amazon: Verkkokaupan jättiläinen

Mitä tulee verkkokauppaan, Amazon hallitsee ylimpänä. Jeff Bezosin vuonna 1994 perustama Amazon on kasvanut eksponentiaalisesti maailman suurimmaksi verkkomarkkinapaikaksi. Amazon on mullistanut ihmisten ostostavat laajalla tuotevalikoimalla, nopeilla toimitusvaihtoehdoilla ja jatkuvasti laajenevalla palveluvalikoimallaan. Sen markkina-arvo, joka mittaa yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoa, ylittää usein Walmartin, mikä tekee siitä maailman suurimman vähittäiskauppiaan tällä mittarilla mitattuna.

Alibaba: Kiinan sähköisen kaupankäynnin voimalaitos

Vaikka Amazon hallitsee verkkokauppaa maailmanlaajuisesti, Alibaballa on samanlainen asema Kiinassa. Jack Ma:n vuonna 1999 perustama Alibaba on kasvanut verkkokaupan alustojen, pilvipalveluiden ja digitaalisten maksujärjestelmien ryhmittymäksi. Markkinapaikoillaan, kuten Taobao ja Tmall, Alibabasta on tullut miljoonien kiinalaisten kuluttajien suosituin alusta. Alibaba ylittää jatkuvasti Walmartin vuosittaisen bruttokauppavolyymin (GMV), joka mittaa alustalla myytyjen tavaroiden kokonaisarvoa.

FAQ:

K: Mikä on markkina-arvo?

V: Markkina-arvo, jota usein kutsutaan markkina-arvoksi, on yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo. Se lasketaan kertomalla osakkeen nykyinen hinta ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärällä. Markkina-kattoa käytetään yrityksen koon ja arvon määrittämiseen.

K: Mikä on bruttotuotevolyymi (GMV)?

V: Tavaran bruttovolyymi on mittari, jota käytetään sähköisessä kaupankäynnissä mittaamaan alustalla tietyn ajanjakson aikana myytyjen tavaroiden kokonaisarvoa. Se sisältää kaikkien myytyjen tuotteiden arvon riippumatta siitä, ottaako alusta itse tavarat omistukseen vai toimiiko se välittäjänä ostajien ja myyjien välillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Walmart on edelleen vähittäiskaupan jättiläinen, on kokonaisuuksia, jotka ylittävät sen tietyiltä osin. Amazon hallitsee verkkokauppaa maailmanlaajuisesti, kun taas Alibaballa on samanlainen asema Kiinassa. Nämä yritykset ovat hyödyntäneet teknologiaa ja innovaatioita saavuttaakseen ennennäkemättömän menestyksen, mikä osoittaa vähittäiskaupan jatkuvasti kehittyvän luonteen.