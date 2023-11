Mitä tapahtuu, jos et saa toista vyöruusuasi ajoissa?

Vyöruusu, joka tunnetaan myös nimellä herpes zoster, on kivulias virusinfektio, jonka aiheuttaa vesirokkoa aiheuttava vesirokkovirus. Se vaikuttaa ensisijaisesti iäkkäisiin aikuisiin ja henkilöihin, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt. Vyöruusujen ehkäisemiseksi on kehitetty Shingrix-rokote, joka vaatii kaksi annosta muutaman kuukauden välein. Mutta mitä tapahtuu, jos et saa toista vyöruusuasi ajoissa?

Miksi toinen vyöruusu on tärkeä?

Toinen vyöruusurokotteen annos on ratkaiseva optimaalisen suojan saavuttamiseksi virusta vastaan. Ensimmäinen annos auttaa vahvistamaan immuunijärjestelmää, kun taas toinen annos toimii tehosteena, joka vahvistaa ja pidentää elimistön immuunivastetta. Ilman toista laukausta suojan taso ei ehkä ole yhtä korkea, jolloin olet alttiimpi vyöruusujen kehittymiselle.

Mitä riskejä on, jos toista vyöruusua ei ammuta ajoissa?

Jos viivytät tai ohitat toisen vyöruusupistoksen, sinulla voi olla lisääntynyt riski saada vyöruusu. Rokotteen teho heikkenee merkittävästi ilman toista annosta, jolloin olet alttiimpi virukselle. Lisäksi, vaikka olisit saanut ensimmäisen annoksen, immuunivastesi ei välttämättä ole riittävän vahva estämään varicella-zoster-viruksen uudelleenaktivoitumista.

Voitko silti saada toisen vyöruusun, jos ohitat suositellun aikakehyksen?

Kyllä, voit silti saada toisen vyöruusukuvauksen, vaikka suositeltu aika jäisi väliin. Yleensä suositellaan, että toinen annos otetaan mahdollisimman pian suositellun ajanjakson jälkeen, joka on XNUMX–XNUMX kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Jos kuitenkin unohdat tämän ajanjakson, sinun tulee neuvotella terveydenhuollon tarjoajasi kanssa parhaan toimintatavan määrittämiseksi.

Yhteenveto

Molempien vyöruusurokoteannosten saaminen on välttämätöntä virussuojan maksimoimiseksi. Vaikka ensimmäinen annos antaa jonkin verran vastustuskykyä, toinen annos tehostaa ja pidentää immuunivastetta. Jos unohdat toisen pistoksen suositeltua aikaväliä, on tärkeää neuvotella terveydenhuollon tarjoajan kanssa varmistaaksesi, että saat tarvittavan suojan vyöruusua vastaan. Älä viivyttele, aseta terveytesi etusijalle ja hanki toinen vyöruusu ajoissa.

