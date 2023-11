By

Mitä pikaruokayrityksiä Kiina omistaa?

Kiina on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja eri toimialoille ympäri maailmaa, mukaan lukien pikaruokasektori. Useat tunnetut pikaruokaketjut ovat tulleet osaksi kiinalaisten omistamia yrityksiä, mikä on herättänyt kysymyksiä näiden yritysostojen vaikutuksesta ja vaikutuksista. Katsotaanpa tarkemmin joitain suuria pikaruokayrityksiä, jotka ovat nyt Kiinan omistuksessa.

McDonald'sin: Yksi maailman ikonisimmista pikaruokaketjuista, McDonald's, on merkittävässä asemassa Kiinassa. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka McDonald'silla on vahva jalansija Kiinan markkinoilla, se ei ole kiinalaisen yrityksen omistuksessa. Suurin osa McDonald'sin ravintoloista Kiinassa on strategisen kumppanin CITIC Limitedin ja kiinalaisen valtion omistaman sijoitusyhtiön CITIC Capitalin toimesta.

Pizza Hut: Suosittu pizzaketju Pizza Hut ei myöskään ole kiinalaisen yrityksen omistuksessa. Se on Yum! Brands, yhdysvaltalainen pikaruokayritys. Kuitenkin nam! Brandsilla on vahva asema Kiinassa, ja Pizza Hutilla on monia toimipisteitä eri puolilla maata.

KFC: KFC, toinen tunnettu tuotemerkki Yum! Brandsilla on merkittävä asema Kiinassa. Itse asiassa Kiina on yksi KFC:n suurimmista markkinoista maailmanlaajuisesti. Vaikka KFC ei ole kiinalaisen yrityksen omistuksessa, Yum! Brands on perustanut erillisen yksikön nimeltä Yum China Holdings hallinnoimaan toimintaansa maassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Kiina on tehnyt merkittäviä investointeja eri toimialoille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien pikaruokasektori, suuret pikaruokaketjut, kuten McDonald's, Pizza Hut ja KFC, eivät ole kiinalaisten yritysten omistuksessa. Näillä ketjuilla on kuitenkin vahva asema Kiinassa kumppanuuksien, tytäryhtiöiden tai erillisten yksiköiden ansiosta, jotka on perustettu hallitsemaan maan toimintaa.