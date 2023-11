By

Mikä perhe omistaa Walmartin?

Vähittäiskaupan maailmassa Walmart on valtava voima, joka hallitsee markkinoita laajalla myymäläverkostollaan ja verkkoläsnäolollaan. Mutta oletko koskaan miettinyt, kuka omistaa tämän vähittäiskaupan jättiläisen? Kuka perhe on Walmartin menestyksen takana? Sukellaan Walmartin omistajien Waltonin perheen tarinaan.

Waltonin perhe, jota johtaa edesmennyt Sam Walton, on Walmartin ylpeä omistaja. Sam Walton perusti yrityksen vuonna 1962 alkaen yhdestä myymälästä Rogersissa, Arkansasissa. Hänen visionsa tarjota edullisia tuotteita asiakkaille, Walmart kasvoi nopeasti laajentaen kattavuuttaan kaikkialla Yhdysvalloissa ja lopulta maailmanlaajuisesti.

Nykyään Walton-perhe omistaa Walmartin holdingyhtiönsä Walton Enterprises LLC:n kautta. Tämä yritys toimii perheen sijoitusvälineenä ja hallitsee heidän omistusosuuttaan Walmartissa ja muissa yrityksissä. Vaikka Walmart on julkisesti noteerattu yhtiö, suurin osa sen osakkeista on Walton-perheen hallussa.

Perheen Walmartin omistus on tehnyt heistä yhden maailman rikkaimmista perheistä. Forbesin mukaan Waltonin perhe on jatkuvasti maailman rikkaimpien perheiden joukossa, ja heidän varallisuutensa on peräisin pääasiassa heidän Walmart-omistuksistaan.

FAQ:

K: Kuinka paljon Walmartista Waltonin perhe omistaa?

V: Waltonin perhe omistaa noin 50 % Walmartin osakkeista, joten he ovat enemmistön omistajia.

K: Keitä ovat Walton-perheen nykyiset jäsenet?

V: Waltonin perheen nykyisiin jäseniin kuuluvat Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton ja Christy Walton.

K: Kuinka mukana Waltonin perhe on Walmartin päivittäisessä toiminnassa?

V: Vaikka Waltonin perhe ei ole suoraan mukana Walmartin päivittäisessä toiminnassa, heillä on edustajia yrityksen hallituksessa, ja heillä on merkittävä rooli yrityksen pitkän aikavälin strategian muotoilussa.

K: Onko Waltonin perheellä muita liiketoimintaintressejä?

V: Kyllä, Waltonin perhe on hajauttanut sijoituksiaan Walmartin ulkopuolelle. Heillä on etuja useilla aloilla, kuten kiinteistö-, rahoitus- ja hyväntekeväisyysalalla.

Lopuksi Waltonin perhe on Walmartin ylpeä omistaja, jonka omistusosuutta hallinnoi Walton Enterprises LLC. Heidän näkemyksensä ja omistautumisensa kohtuuhintaisten tuotteiden tarjoamiseen ovat saaneet Walmartin olemaan vähittäiskaupan jättiläinen, joka se on nykyään. Perhe jatkaa yrityksen tulevaisuuden muokkauksena, ja heidän vaikutusvaltansa vähittäiskaupan alalla on edelleen merkittävä.