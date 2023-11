By

Mitä Walmart edusti?

Walmart, monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, on pitkään ollut tuttu nimi kaikkialla Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Sam Waltonin vuonna 1962 perustama yritys on kasvanut maailman suurimmaksi jälleenmyyjäksi, jolla on tuhansia myymälöitä maailmanlaajuisesti. Mutta mitä Walmart todella edustaa? Syvennytään ydinarvoihin ja periaatteisiin, jotka ovat muokanneet tätä vähittäiskaupan jättiläistä.

Walmartin filosofia:

Pohjimmiltaan Walmart on aina ollut sitoutunut tarjoamaan asiakkaille alhaiset hinnat ja laajan valikoiman tuotteita. Yrityksen filosofia pyörii ajatuksen ympärillä tarjota asiakkailleen "Everyday Low Prices" (EDLP). Tämä tarkoittaa, että Walmart pyrkii tarjoamaan edullisia tuotteita kuluttajille, jotta he voivat säästää rahaa päivittäisissä ostoksissaan.

Core Values:

Walmartin perusarvot keskittyvät kolmeen pääperiaatteeseen: yksilöiden kunnioittaminen, asiakkaiden palvelu ja pyrkimys huippuosaamiseen. Yhtiö uskoo kohtelevansa työntekijöitään arvokkaasti ja kunnioittavasti, mikä edistää positiivista työilmapiiriä. Lisäksi Walmart on omistautunut palvelemaan asiakkaitaan tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja poikkeuksellista asiakaspalvelua. Lopuksi yhtiö on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja etsii jatkuvasti tapoja tehostaa toimintaansa.

Yhteisön sitoumus:

Walmart pitää erittäin tärkeänä yhteisön sitoutumista ja takaisin antamista. Yritys tukee eri aloitteiden kautta paikallisia yhteisöjä, kuten katastrofiaputoimia, koulutusohjelmia ja ympäristön kestävyysprojekteja. Walmartin sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen näkyy sen pyrkimyksissä vaikuttaa positiivisesti palvelemiinsa yhteisöihin.

FAQ:

K: Mikä on Walmartin tehtävä?

V: Walmartin tehtävänä on säästää ihmisten rahaa, jotta he voivat elää paremmin.

K: Kuinka monta Walmart-myymälää on?

V: Vuodesta 2021 lähtien Walmartilla on yli 11,000 XNUMX myymälää maailmanlaajuisesti.

K: Myykö Walmart vain päivittäistavaroita?

V: Ei, Walmart tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka, taloustavarat ja paljon muuta.

K: Onko Walmartilla läsnäolo verkossa?

V: Kyllä, Walmartilla on vankka verkkoalusta, jossa asiakkaat voivat ostaa tuotteita ja toimittaa ne kotiovelleen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmart tarjoaa asiakkaille kohtuuhintaisia ​​hintoja, kunnioittaa yksilöitä, palvelee asiakkaita erinomaisesti ja antaa takaisin yhteisölle. Sitoutumalla alhaisiin hintoihin, ydinarvoihin ja yhteisön sitoutumiseen Walmartista on tullut vähittäiskaupan jättiläinen, joka jatkaa alan muokkaamista.