Mikä Lowesin nimi oli?

Yllättävänä paljastuksena on tullut ilmi, että suosittu kodin rautakauppa Lowes ei aina ollut tunnettu nykyisellä nimellä. Monet asiakkaat eivät ehkä ole tietoisia yrityksen aiemmasta identiteetistä, mikä lisää sen historiaan kiehtovan kerroksen. Joten, mikä Lowesin nimi oli? Syvetään menneisyyteen ja selvitetään vastaus.

Ennen kuin siitä tuli Lowes, yritys tunnettiin nimellä Lowe's North Wilkesboro Hardware. Kaikki alkoi vuonna 1921, kun Lucius Smith Lowe avasi pienen rautakaupan North Wilkesborossa, Pohjois-Carolinassa. Kauppa saavutti nopeasti mainetta erinomaisesta asiakaspalvelustaan ​​ja laadukkaista tuotteistaan, mikä johti sen laajentumiseen naapurikaupunkeihin.

Liiketoiminnan kasvaessa se koki sarjan muutoksia. Vuonna 1952 yritys muutti nimensä Lowe's Building Supplyksi kuvastaakseen sen keskittymistä rakennusmateriaalien toimittamiseen. Kuitenkin vasta vuonna 1984 nimi lyhennettiin virallisesti Lowesiksi, heitettiin pois heittomerkki ja otettiin käyttöön nykyaikaisempi tuotemerkki.

FAQ:

K: Miksi Lowes muutti nimensä?

V: Päätös muuttaa nimi Lowe's Building Supplysta Lowesiksi oli osa yrityksen imagoa nykyaikaistaakseen ja tehdä siitä houkuttelevampi laajemmalle asiakaskunnalle.

K: Mikä merkitys heittomerkillä on edellisessä nimessä?

V: Apostrofi Lowen kielessä edusti omistusmuotoa, mikä osoitti, että kauppa kuului Lowen perheelle. Rebrändäysprosessissa heittomerkki kuitenkin poistettiin yksinkertaisemman ja virtaviivaisemman logon luomiseksi.

K: Onko Lowesin historiassa muita merkittäviä muutoksia?

V: Kyllä, nimenmuutoksen lisäksi Lowes on käynyt läpi erilaisia ​​laajennuksia ja yritysostoja vuosien varrella. Siitä on tullut yksi Yhdysvaltojen suurimmista rautakaupoista, jolla on myymälöitä eri puolilla maata ja vahva online-läsnäolo.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lowes, tunnettu kodin rautakauppa, tunnettiin aiemmin nimellä Lowe's North Wilkesboro Hardware ja myöhemmin nimellä Lowe's Building Supply. Yhtiön päätös muuttaa nimensä Lowesiksi vuonna 1984 oli merkittävä virstanpylväs sen historiassa. Kun Lowes jatkaa menestymistä ja palvelee asiakkaita, sen aiemmat nimet ovat edelleen osoitus sen vaatimattomasta alusta ja merkittävästä kasvusta.