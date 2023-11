By

Mikä yritys on suurempi kuin Amazon?

Sähköisen kaupankäynnin alalla Amazonia on pitkään ylistetty kiistattomana jättiläisenä. Laajan tuotevalikoimansa, maailmanlaajuisen kattavuuden ja innovatiivisten palveluidensa ansiosta yritys on mullistanut verkko-ostoksiamme. On kuitenkin yksi yritys, joka ylittää jopa Amazonin pelkän koon ja tulojen suhteen: Walmart.

Walmart, yhdysvaltalainen monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, on vakiinnuttanut asemansa liikevaihdolla mitattuna maailman suurimmaksi yritykseksi. Sam Waltonin vuonna 1962 perustama Walmart on kasvanut räjähdysmäisesti vuosien varrella laajentamalla toimintaansa useisiin maihin ja monipuolistaen tuotetarjontaansa. Laajan fyysisten liikkeiden verkostonsa ja vahvan verkkonäkyvyytensä ansiosta Walmart on onnistunut ohittamaan Amazonin kokonaistuloissa.

Vaikka Amazon hallitsee sähköistä kaupankäyntiä, Walmartin liikevaihto on edelleen huomattavasti korkeampi laajemman liiketoimintamallin ansiosta. Verkkokauppapaikkansa lisäksi Walmartilla on yli 11,000 XNUMX myymälää maailmanlaajuisesti, ja ne tarjoavat laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka ja taloustavarat. Tämä laaja fyysinen läsnäolo antaa Walmartille kilpailuedun Amazoniin verrattuna, erityisesti alueilla, joilla sähköisen kaupankäynnin levinneisyys on vielä kehittymässä.

FAQ:

K: Miten tulot määräävät yrityksen koon?

V: Liikevaihto on keskeinen mittari, jota käytetään yrityksen koon mittaamiseen. Se edustaa yrityksen liiketoiminnan kautta, kuten tuotteiden tai palveluiden myynnin, tuottaman rahan kokonaismäärää. Liikevaihdon kasvu kertoo toiminnan laajemmasta laajuudesta ja läsnäolosta markkinoilla.

K: Onko Walmartilla suurempi markkina-arvo kuin Amazonilla?

V: Ei, Amazonilla on tällä hetkellä julkisesti noteerattujen yritysten suurimman markkina-arvon titteli. Markkina-arvo määritetään kertomalla yhtiön osakekurssi ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Vaikka Walmartin liikevaihto ylittää Amazonin, viimeksi mainitun osakekurssi ja markkina-arvo ovat korkeammat.

K: Onko Walmart vain offline-jälleenmyyjä?

V: Ei, Walmartilla on myös vahva läsnäolo verkossa. Yhtiö on investoinut voimakkaasti verkkokauppaan, mukaan lukien omaan verkkokauppaan ja päivittäistavaroiden toimituspalveluihin. Walmartin verkkomyynti on kasvanut merkittävästi viime vuosina, minkä ansiosta se on voinut kilpailla Amazonin kanssa digitaalisessa tilassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Amazon on epäilemättä hallitseva voima sähköisen kaupankäynnin alalla, Walmart ylittää sen kokonaistulojen ja koon suhteen. Laajan fyysisen myymäläverkostonsa ja monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta Walmart on edelleen maailman suurin yritys, joka esittelee verkko- ja offline-kaupan yhdistävän hybridiliiketoimintamallinsa voimaa.