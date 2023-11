Mikä pankki on Walmartin rahaa?

Walmart on viime vuosina laajentanut palvelujaan vähittäiskaupan ulkopuolelle tarjoamalla asiakkailleen valikoiman rahoitustuotteita ja -palveluita. Yksi suosituimmista tarjouksista on Walmart MoneyCard, prepaid-debit-kortti, jonka avulla käyttäjät voivat hallita rahojaan kätevästi. Monet ihmiset kuitenkin ihmettelevät, mikä pankki on Walmartin rahoituspalvelujen takana. Sukellaan yksityiskohtiin.

Pankki Walmart MoneyCardin takana

Walmart on tehnyt yhteistyötä Green Dot Corporationin kanssa, joka on johtava finanssiteknologia- ja pankkiholdingyhtiö, tarjotakseen Walmart MoneyCard -kortin. Green Dot Bank, Green Dot Corporationin tytäryhtiö, on MoneyCardin myöntäjä. FDIC:n (Federal Deposit Insurance Corporation) jäsenenä Green Dot Bank varmistaa, että MoneyCardille ladatut varat on suojattu lain sallimaan enimmäisrajaan saakka.

Kuinka Walmart MoneyCard toimii?

Walmart MoneyCard toimii kuten perinteinen pankkikortti, mutta ilman pankkitiliä. Käyttäjät voivat ladata rahaa kortille eri tavoilla, kuten suoratalletuksella, käteisellä Walmart-myymälöissä tai linkittämällä sen PayPal-tiliinsä. Korttia voi sitten käyttää ostoihin, laskujen maksamiseen ja pankkiautomaatin nostoon.

Usein kysyttyä Walmart MoneyCardista

K: Voinko käyttää Walmart MoneyCardia missä tahansa?

V: Kyllä, MoneyCardia voi käyttää missä tahansa, jossa hyväksytään Mastercard- tai Visa-debit-kortit, sekä verkossa että myymälässä.

K: Liittyykö Walmart MoneyCardiin maksuja?

V: Vaikka MoneyCardiin liittyy joitain maksuja, kuten kuukausittaiset ylläpitomaksut ja pankkiautomaatin nostomaksut, monet näistä maksuista voidaan välttää käyttämällä suoraa talletusta tai tekemällä ostoksia Walmart-myymälöissä.

K: Onko Walmart MoneyCard luottokortti?

V: Ei, MoneyCard on prepaid-debit-kortti, eli voit käyttää vain kortille lataamasi varat.

K: Ovatko rahani turvassa Walmart MoneyCardilla?

V: Kyllä, MoneyCardille ladatut varat ovat FDIC-vakuutettuja, mikä tarjoaa suojan menetyksiltä pankin epäonnistuessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmart MoneyCardin on myöntänyt Green Dot Bank, Green Dot Corporationin tytäryhtiö. Kortti tarjoaa käyttäjille kätevän ja esteettömän tavan hallita rahojaan ilman perinteistä pankkitiliä. Laajan hyväksynnän ja FDIC-vakuutuksensa ansiosta Walmart MoneyCard tarjoaa luotettavan rahoitusratkaisun Walmart-asiakkaille.