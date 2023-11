By

Mitkä ovat Walmartin tytäryhtiöt?

Walmart, monikansallinen vähittäiskauppayhtiö, ei ole vain yksi kokonaisuus. Vuosien varrella se on laajentanut toimintaansa ja monipuolistanut liiketoimintaansa erilaisten tytäryhtiöiden kautta. Nämä tytäryhtiöt ovat erillisiä yrityksiä, jotka ovat joko kokonaan tai osittain Walmartin omistuksessa. Tarkastellaanpa tarkemmin joitain Walmartin merkittäviä tytäryhtiöitä ja niiden rooleja yrityksen valtavassa imperiumissa.

Samin klubi: Yksi Walmartin tunnetuimmista tytäryhtiöistä on Sam's Club. Se on vain jäsenyyteen tarkoitettu varastoklubi, joka tarjoaa massatuotteita alennettuun hintaan. Sam's Club toimii itsenäisesti, mutta hyötyy Walmartin laajasta toimitusketjusta ja ostovoimasta.

Jet.com: Walmartin vuonna 2016 ostama Jet.com on kaupunkiasiakkaisiin keskittyvä sähköisen kaupankäynnin alusta. Se tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, elektroniikka ja kodintarvikkeet. Jet.com pyrkii tarjoamaan asiakkailleen henkilökohtaisen ostokokemuksen.

Flipkart: Walmart nousi otsikoihin vuonna 2018, kun se osti enemmistön Flipkartista, Intian johtavasta sähköisen kaupankäynnin markkinapaikasta. Flipkart tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien elektroniikka, muoti ja kodin tavarat. Tämä yritysosto on antanut Walmartille mahdollisuuden päästä nopeasti kasvaville Intian markkinoille.

Asda: Asda on brittiläinen supermarketketju, josta tuli Walmartin tytäryhtiö vuonna 1999. Sillä on yli 600 myymälää Isossa-Britanniassa ja se tarjoaa erilaisia ​​tuotteita, kuten päivittäistavaroita, vaatteita ja taloustavaroita. Asdalla on keskeinen rooli Walmartin kansainvälisessä laajentumisstrategiassa.

FAQ:

K: Mikä on tytäryhtiö?

V: Tytäryhtiö on toisen yrityksen määräysvallassa oleva yritys, joka tunnetaan nimellä emoyhtiö. Emoyhtiö omistaa enemmistön tytäryhtiön osakkeista ja sillä on päätösvalta sen toiminnasta.

K: Miten tytäryhtiöt hyötyvät emoyhtiöstä?

V: Tytäryhtiöiden avulla emoyhtiö voi monipuolistaa liiketoimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja hyödyntää mittakaavaetuja. Ne tarjoavat myös emoyhtiölle lisätuloja ja auttavat vahvistamaan sen yleistä brändiläsnäoloa.

K: Ovatko tytäryhtiöt riippumattomia emoyhtiöstä?

V: Vaikka tytäryhtiöt toimivat erillisinä kokonaisuuksina, ne ovat silti viime kädessä emoyhtiön määräysvallassa. Emoyhtiöllä voi olla valtuudet nimittää avainhenkilöitä, tehdä strategisia päätöksiä ja vaikuttaa tytäryhtiön toimintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin tytäryhtiöillä on keskeinen rooli yhtiön yleisessä liiketoimintastrategiassa. Niiden avulla Walmart voi monipuolistaa toimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja tarjota laajan valikoiman tuotteita ja palveluita asiakkaille maailmanlaajuisesti. Nämä tytäryhtiöt, kuten Sam's Club, Jet.com, Flipkart ja Asda, edistävät Walmartin menestystä ja auttavat säilyttämään asemansa yhtenä maailman suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä.