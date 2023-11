Mitkä ovat Walmartin kolme segmenttiä?

Walmart, maailman suurin jälleenmyyjä, toimii kolmessa erillisessä segmentissä: Walmart US, Walmart International ja Sam's Club. Jokainen segmentti palvelee erilaisia ​​asiakkaiden tarpeita ja edistää yrityksen yleistä menestystä. Katsotaanpa tarkemmin näitä kolmea segmenttiä ja mitä ne sisältävät.

1. Walmart US

Walmart US on yrityksen suurin segmentti, joka tuottaa suurimman osan sen liikevaihdosta. Se operoi laajaa vähittäismyyntiverkostoa kaikkialla Yhdysvalloissa ja tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, vaatteet, elektroniikka ja taloustavarat. Walmart US palvelee miljoonia asiakkaita päivittäin tarjoten heille edulliset hinnat ja kätevät ostokokemukset. Segmentti sisältää myös Walmartin sähköisen kaupankäynnin alustan, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä ostoksia verkossa ja saada ostoksensa toimitettua kotiovelle.

2. Walmart International

Walmart International keskittyy laajentamaan yhtiön läsnäoloa Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Se toimii eri maissa ympäri maailmaa, muun muassa Meksikossa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Brasiliassa. Tämä segmentti mukauttaa Walmartin liiketoimintamallin kunkin maan markkinoiden erityistarpeiden ja mieltymysten mukaan. Hyödyntämällä maailmanlaajuista mittakaavaansa ja asiantuntemustaan ​​Walmart International pyrkii tarjoamaan asiakkaille laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan ja samalla tukemaan paikallista taloutta.

3. Sam's Club

Sam's Club on jäsenpohjainen varastoklubi, joka tarjoaa bulkkituotteita alennettuun hintaan. Se palvelee sekä yksittäisiä asiakkaita että yrityksiä tarjoamalla heille laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien päivittäistavarat, elektroniikka, huonekalut ja paljon muuta. Sam's Club toimii tilausmallilla, jossa jäsenet maksavat vuosimaksun päästäkseen eksklusiivisiin tarjouksiin ja etuihin. Joukkoostoihin ja kustannussäästöihin keskittyvä Sam's Club vetoaa asiakkaisiin, jotka haluavat ostaa suurempia määriä tai vastinetta rahoilleen.

FAQ:

K: Mitä eroa on Walmart US:n ja Walmart Internationalin välillä?

V: Walmart US toimii Yhdysvalloissa, kun taas Walmart International laajentaa yrityksen kattavuutta muihin maihin ympäri maailmaa.

K: Onko Sam's Club tarkoitettu vain yrityksille?

V: Ei, Sam's Club on avoin sekä yksittäisille asiakkaille että yrityksille. Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi ja nauttia massaostojen ja alennettujen hintojen eduista.

K: Voinko tehdä ostoksia verkossa Walmartissa?

V: Kyllä, Walmart tarjoaa sähköisen kaupankäynnin alustan, jossa asiakkaat voivat tehdä ostoksia verkossa ja saada ostoksensa toimitettua kotiovelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin kolme segmenttiä, Walmart US, Walmart International ja Sam's Club, vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja edistävät yrityksen maailmanlaajuista menestystä. Walmart pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kohtuuhintaisia ​​hintoja, laadukkaita tuotteita ja käteviä ostoskokemuksia, olipa kyse sitten laajasta vähittäismyymäläverkostostaan, kansainvälisestä laajentumisestaan ​​tai jäsenpohjaisesta varastoklubistaan.