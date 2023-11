Mitkä ovat 5 mielenkiintoista faktaa Walmartista?

Walmart, maailman suurin jälleenmyyjä, on tuttu nimi, jota ei tarvitse esitellä. Laajan myymäläverkostonsa ja monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta Walmartista on tullut olennainen osa monien ihmisten elämää. Tästä vähittäiskaupan jättiläisestä on kuitenkin useita vähemmän tunnettuja faktoja, jotka voivat yllättää sinut. Tässä on viisi mielenkiintoista faktaa Walmartista:

1. Walmartin maailmanlaajuinen kattavuus: Walmart toimii 27 maassa maailmanlaajuisesti, mikä tekee siitä aidosti globaalin yrityksen. Yhdysvalloista Brasiliaan, Kiinasta Isoon-Britanniaan Walmartilla on merkittävä asema useilla markkinoilla. Sen kansainvälinen toiminta edistää sen asemaa yhtenä suurimmista työnantajista maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 2.3 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti.

2. Walmart-efekti: Termi "Walmart-ilmiö" viittaa vaikutukseen, joka yrityksellä on paikallisiin talouksiin, kun se astuu uusille markkinoille. Vaikka Walmartin alhaiset hinnat houkuttelevat asiakkaita, ne voivat myös painostaa pienempiä yrityksiä, mikä johtaa sulkemiseen. Yrityksen tulo voi kuitenkin myös luoda työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua tietyillä alueilla.

3. Walmartin ympäristöaloitteet: Walmart on viime vuosina tehnyt merkittäviä ponnisteluja vähentääkseen ympäristöjalanjälkeään. Yhtiön tavoitteena on käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa, tuottaa jätteitä ja myydä kestäviä tuotteita. Walmart on myös sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

4. Walmartin hyväntekeväisyys: Walmart tunnetaan hyväntekeväisyydestään. Walmart Foundation, yrityksen hyväntekeväisyysjärjestö, tukee useita eri syitä, kuten nälänhätäapua, katastrofiapua ja koulutusta. Pelkästään vuonna 2020 Walmart ja Walmart Foundation lahjoittivat yli 1.4 miljardia dollaria hyväntekeväisyysjärjestöille maailmanlaajuisesti.

5. Walmartin sähköisen kaupankäynnin kasvu: Vaikka Walmart tunnetaan ensisijaisesti kivijalkakaupoistaan, sen verkkokauppa on kasvanut nopeasti. Viime vuosina yritys on investoinut merkittävästi verkkoalustaan, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita kätevään kotiinkuljetukseen tai myymälän noutoon.

FAQ:

K: Mikä on jälleenmyyjä?

V: Jälleenmyyjä on yritys tai henkilö, joka myy tavaroita tai palveluita suoraan kuluttajille.

K: Mitä on hyväntekeväisyys?

V: Filantrooppinen pyrkimys viittaa yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden toimiin edistääkseen muiden hyvinvointia, tyypillisesti hyväntekeväisyyslahjoituksilla tai tukemalla sosiaalisia tarkoituksia.

K: Mitä on sähköinen kaupankäynti?

V: Sähköinen kaupankäynti, lyhenne sanoista sähköinen kaupankäynti, viittaa tavaroiden ja palveluiden ostamiseen ja myyntiin Internetin kautta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Walmartin maailmanlaajuinen läsnäolo, "Walmart-ilmiö", sen ympäristöaloitteet, hyväntekeväisyys ja sähköisen kaupankäynnin kasvu ovat vain muutamia tämän vähittäiskaupan jättiläisen monista mielenkiintoisista puolista. Walmartin kehittyessä ja mukautuessa muuttuviin kuluttajien tarpeisiin se on edelleen hallitseva voima vähittäiskaupan alalla.