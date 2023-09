Uusi löytö: vihjeitä elämästä eksoplaneetalla 120 valovuoden päässä

By

James Webbin avaruusteleskooppia käyttävät tutkijat ovat havainneet dimetyylisulfidiksi (DMS) kutsutun molekyylin läsnäolon K2-18 b -nimisen eksoplaneetan ilmakehässä. Vaikka DMS:ää tuottaa pääasiassa kasviplankton maan päällä, sen läsnäolo tällä kaukaisella planeetalla viittaa elämän mahdollisuuteen. NASAn sekä Euroopan ja Kanadan avaruusjärjestöjen operoima teleskooppi tarkkaili Leijonan tähdistössä olevaa eksoplaneettaa, joka on lähes yhdeksän kertaa Maan massa. DMS:n lisäksi tutkimuksessa havaittiin myös runsaasti hiiltä sisältäviä molekyylejä, kuten metaania ja hiilidioksidia.

Tämä löytö tukee teoriaa, jonka mukaan K2-18 b on hycean-planeetta, eräänlainen eksoplaneetta, jonka uskotaan olevan vetyä sisältävä ilmakehä roikkumassa valtameren päällä. Tähtitieteilijä Nikku Madhusudhan Cambridgen yliopistosta selittää, että DMS on ainutlaatuinen maapallolle ja sen on ennustettu olevan hyvä biosignature asuttaville eksoplaneetoille.

Tutkimukseen osallistuneet tutkijat kuitenkin varoittavat, että todisteet, jotka tukevat DMS:n esiintymistä K2-18 b:ssä, ovat alustavia ja vaativat lisävalidointia. James Webb -avaruusteleskoopilla tehdään seurantahavaintoja näiden havaintojen vahvistamiseksi.

Tutkimusryhmän käyttämää menetelmää kutsutaan transmissiospektroskopiaksi. Tämä tekniikka käsittää tähden valon analysoinnin sen kulkiessa eksoplaneetan ilmakehän läpi. Tutkimalla valon aallonpituuksia, jotka ilmakehän molekyylit absorboivat, tähtitieteilijät voivat määrittää eksoplaneetan molekyylikoostumuksen.

Tämä tutkimus on ensimmäinen kerta, kun metaania ja hiilivetyjä on havaittu eksoplaneetan ilmakehässä transmissiospektroskopian avulla. Ammoniakin ja hiilimonoksidin kaltaisten molekyylien puuttuminen yhdistettynä metaanin ja hiilidioksidin läsnäoloon viittaa siihen, että K2-18 b:n pinnan alla voi olla valtameri.

K2-18 b kiertää viileää kääpiötähtä asuttavalla vyöhykkeellä, jossa planeetan pinnalla saattaa mahdollisesti olla nestemäistä vettä. Veden lämpötilaa ja planeetan asuttavuutta ei kuitenkaan vielä tunneta. Lisää havaintoja tarvitaan tämän kaukaisen eksoplaneetan elämälle välttämättömien olosuhteiden luomiseksi.

