Apple ilmoittaa, että watchOS 10 on saatavilla jännittävin ominaisuuksin

By

Applen iPhone 15:n julkaisutapahtuman aikana yhtiö paljasti, että odotettu watchOS 10 tulee virallisesti saataville 18. syyskuuta. Tämä päivitys ei ole vain merkittävä kasvojenkohotus watchOS:lle, vaan se myös tuo takaisin rakastetun "Glances"-ominaisuuden alkuperäisestä Apple Watchista.

Yksi watchOS 10:n huomattavista muutoksista on siirtyminen yksittäisiin sovelluksiin keskittymisestä widgetien käyttöön jokaisella kellotaululla. Yksinkertaisesti Digital Crownin kääntäminen antaa käyttäjille nopean pääsyn erilaisiin ominaisuuksiin, kuten ajastimiin, musiikkiin tai jopa suoratoistavaan podcast-jaksoon.

Apple näyttää ottaneen huomioon hämmennyksen, jota monet käyttäjät kohtaavat monitoimien kanssa watchOS:ssä. Suuntaamalla alustan uudelleen kohti yksinkertaisempia tehtäviä useiden sovellusnäyttöjen selaamisen sijaan käyttökokemuksesta tulee intuitiivisempi. On mahdollista, että Apple tunnisti Siri-kellotaulun suosion, joka tarjosi samanlaisen joukon widgetejä, ja päätti hyödyntää tätä konseptia.

Uusien kellotaulujen, Palette, Woodstock ja Snoopy, lisäksi watchOS 10 sisältää useita muita parannuksia. Activity-sovelluksen avulla käyttäjät voivat lisätä kulman pikakuvakkeita, mikä tarjoaa entistä enemmän käyttömukavuutta. Lisäksi Compass-sovellus kirjaa automaattisesti lokiin viimeisimmän matkapuhelinyhteyden sijainnin, mikä varmistaa, että käyttäjät voivat helposti perääntyä hätäpuhelun soittamiseen tarvittaessa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että watchOS 10 on yhteensopiva vain Apple Watch Series 4:n tai uudempien mallien kanssa ja vaatii iPhone XS:n, jossa on iOS 17.

WatchOS 10:n julkaisun myötä Apple Watchin käyttäjät voivat odottaa virtaviivaisempaa ja dynaamisempaa kokemusta. Pysy ajan tasalla kaikista Applen Wonderlust-tapahtuman uutisista täällä.

Määritelmät:

– watchOS: Applen erityisesti Apple Watchilleen kehittämä käyttöjärjestelmä.

– Silmät: Alkuperäisen Apple Watchin ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella sovellusten tärkeitä tietoja ilman, että niitä tarvitsisi avata.

– Widgetit: Pienet ja kompaktit sovellukset, jotka tarjoavat tiettyjä tietoja tai toimintoja käyttäjän laitteen näytöllä.

Lähteet:

– Apple (virallinen ilmoitus)