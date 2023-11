Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II: A New Era of Galactic Warfare

By

Warhammer 40,000 2023: Space Marine -pelin julkaisusta on kulunut yli vuosikymmen. Peli kiehtoi pelaajat intensiivisellä kampanjallaan ja mukaansatempaavilla moninpelitaisteluilla. Fanit olivat jo pitkään luopuneet toivosta jatko-osasta, mutta nyt, vuonna 40,000, odotettu Warhammer XNUMX XNUMX: Space Marine II:n julkaisu Xbox Series X|S:lle on horisontissa. Tällä kertaa kehittäjä Sabre Interactive ja julkaisija Focus Entertainment vievät rakastetun franchisingin uusiin korkeuksiin.

Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II on kolmannen persoonan räiskintäpeli, joka upottaa pelaajat jännittävään galaktiseen seikkailuun. Kapteeni Titus ja hänen Space Marines palaavat eturintamaan lahjakkaan Clive Standenin äänenä. Kun keisari lähettää uskollisia avaruussotilaallisia taistelemaan tyranidien laumoja vastaan, pelaajien täytyy päästää helvetti valloilleen tuhoisilla aseilla ja erikoiskyvyillä.

Yksi merkittävä ero on se, että Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II ei ole enää Relic Entertainmentin käsissä. Sen sijaan Sabre Interactive, World War Z:n ja Evil Dead: The Gamen takana oleva ylistetty studio, on ottanut ohjat käsiinsä. Sabre Interactive, joka tunnetaan vaikuttavasta Swarm Engine -teknologiastaan, joka mahdollistaa suuren määrän vihollisia näytöllä samanaikaisesti, lupaa tarjota eeppisiä taisteluita ennennäkemättömässä mittakaavassa.

Mikä erottaa Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II:n edeltäjästään?

Alkuperäisen pelin luomalle perustalle Sabre Interactive on esitellyt Tyranidit Space Marine II:n päävihollisena. Ainutlaatuinen käyttäytymissimulaattori, joka tunnetaan nimellä Swarm Engine, täydentää täydellisesti tyranidien pesämäistä luonnetta, mikä johtaa jännittäviin ja haastaviin pelisekvensseihin.

Space Marine II:n tarina sijoittuu lähes vuosisadan ensimmäisen pelin tapahtumien jälkeen. Maailmankaikkeus on kokenut merkittäviä muutoksia, kun Cadian linnoitusmaailma on tuhoutunut ja Primarit, voimakkaampi avaruusjalkaväen rotu, jota johtaa kuolleista herätetty Ultramariinien primarkki Roboute Guilliman. Kapteeni Titus palaa myllerrykseen olevaan galaksiin sopeutuen tähän uuteen kontekstiin taistellessaan pelastaakseen ihmiskunnan jälleen.

Mitä tulee Warhammer 40,000 40,000 -pöytäpeliin, se on myös kehittynyt vuosien varrella. Vaikka kehitysprosessin vuoksi on haastavaa pysyä jatkuvasti uusien mallien ja ryhmittymien julkaisussa, Warhammer XNUMX XNUMX: Space Marine II pyrkii sisällyttämään siihen mahdollisimman paljon rajoitustensa puitteissa. Pelaajat voivat odottaa kohtaavansa ultramariinien ja tyranidien lisäksi myös Imperiumin joukkoja ja merkittävän Adeptus Mechanicuksen läsnäolon. Heidän on kuitenkin oltava varovaisia ​​Tzeenchian-joukkojen suhteen, jotka vaikeuttavat taistelua ultramariinien puolesta.

UKK

1. Kuka on Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II:n kehittäjä ja julkaisija?

Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II:n on kehittänyt Sabre Interactive ja julkaissut Focus Entertainment.

2. Mikä on Space Marine II:n päävihollinen ryhmä?

Space Marine II:n päävihollinen ryhmä on Tyranids, joka tunnetaan pesämäisestä käytöksestään.

3. Miten pelattavuus on muuttunut Space Marine II:ssa?

Space Marine II perustuu edeltäjänsä menestyksekkääseen mekaniikkaan ja tuo mukanaan uusia ominaisuuksia parantamaan pelaajakokemusta. Peli säilyttää erinomaisen etäisyys-/lähitaistelujärjestelmän ja sisältää parannuksia, kuten pikalaukauslaskuri ja parry-mekaniikka.

4. Mitä muutoksia on tapahtunut Warhammer 40,000 XNUMX -universumissa ensimmäisen pelin jälkeen?

Warhammer 40,000 XNUMX -universumissa Cadia, linnoitusmaailma, on tuhoutunut, ja loimihalkeama on repinyt galaksin. Primariksen, vahvemman version Astarteista, ilmaantuminen ja Roboute Guillimanin paluu Ultramariinien primarkkiksi ovat muokanneet galaksia ja asettanut ihmiskunnan äärimmäiseen vaaraan.

5. Odottavatko pelaajat näkevänsä kaikki pöytäpelin uudet mallit ja ryhmät Space Marine II:ssa?

Kehitysprosessi asettaa haasteita pysyä mukana jatkuvasti kehittyvän pöytäpelin mukana. Vaikka Space Marine II pyrkii sisällyttämään siihen mahdollisimman paljon, pelaajien ei pitäisi odottaa näkevänsä kaikkia uusia malleja ja ryhmiä. He voivat kuitenkin ennakoida kohtaamisia keisarillisten joukkojen kanssa, merkittävää Adeptus Mechanicuksen läsnäoloa ja monimutkaisia ​​Tzeenchian joukkoja.