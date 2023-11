Esittelyssä OnePlus AI Music Studio: Vapauta musiikillinen luovuutesi

Kuuluisa kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on äskettäin julkistanut uraauurtavan AI Music Studionsa. Tämä innovatiivinen työkalu antaa käyttäjille mahdollisuuden säveltää omia kappaleitaan vaivattomasti, mikä avaa ovet merkittäville musiikillisille pyrkimyksille. Äärimmäisen teknologiansa ansiosta AI Music Studio antaa sinun luoda lumoavia sanoituksia, yhdistää ne saumattomasti tekoälyn luomiin biitteihin ja katsella luomuksesi kehittyvän visuaalisesti kiehtovien musiikkivideoiden avulla – kaikki käden ulottuvilla.

Takana ovat perinteisen musiikin luomisen ajat. OnePlus AI Music Studio yhdistää tekoälyn voiman taiteelliseen visioosi. Sinun ei enää tarvitse omistaa OnePlus-laitetta käyttääksesi tätä poikkeuksellista ominaisuutta, koska se on sekä intialaisten että muiden käyttäjien saatavilla.

Joten kuinka voit luoda oman musiikkivideosi? Se on yksinkertainen ja intuitiivinen prosessi. Aloita rekisteröitymällä sähköpostiosoitteellasi, ja sitten syvenny musiikillisen ilmaisun matkalle seuraavien vaiheiden avulla:

1. Napsauta Luo musiikkia ja valitse haluamasi genre (rap, hip-hop, EDM; pop tulossa pian), mieliala (iloinen, energinen, romanttinen, surullinen) ja teema.

2. Anna tekoälylle kehote luoda ainutlaatuiset sanoituksesi.

3. Seuraavien 2-3 minuutin kuluessa saat tekoälyn luomat sanoitukset.

4. Nyt on aika luoda musiikkia samalla kun synkronoit sen kiehtovan videon kanssa.

5. Lataa halutessasi lopullinen musiikkivideo ja jaa se suosikki sosiaalisen median alustoillasi.

Lisätäkseen entisestään tämän vallankumouksellisen ominaisuuden innostusta OnePlus on käynnistänyt jännittävän kilpailun käyttäjille Intiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Jokaisella alueella on 100 osallistujaa, mikä antaa osallistujille mahdollisuuden esitellä musiikillista kykyään. Useat hakemukset ovat tervetulleita; kuitenkin vain yksi työ per henkilö on oikeutettu palkintoon. Kilpailun jättöpäivä on 5. joulukuuta klo 17 IST.

Tutustu OnePlus AI Music Studion tarjoamiin loputtomiin mahdollisuuksiin ja vapauta taiteellinen potentiaalisi. Anna musiikillisten mestariteosten nousta ja valloittaa maailma ainutlaatuisilla luomuksillasi.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Onko OnePlus AI Music Studio saatavilla maailmanlaajuisesti?

Kyllä, OnePlus AI Music Studio on käyttäjien käytettävissä sekä Intiassa että maan ulkopuolella. Sitä ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn alueeseen.

2. Pitääkö minun omistaa OnePlus-laite käyttääkseni AI Music Studiota?

Ei, sinun ei tarvitse omistaa OnePlus-laitetta käyttääksesi ja käyttääksesi AI Music Studiota. Se on kaikkien käyttäjien saatavilla älypuhelimen merkistä riippumatta.

3. Kuinka voin osallistua OnePlus AI Music Studio -kilpailuun?

Voit osallistua OnePlus AI Music Studio -kilpailuun luomalla musiikkivideosi työkalulla ja lähettämällä osallistumisesi ennen määräajan päättymistä. Täydelliset tiedot kilpailusta löytyvät OnePlus-verkkosivustolta.

Lähteet:

– [Hindustan Times](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)