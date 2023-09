Wahoo julkistaa uuden Kickr Move Turbo Trainerin ja Kickr Bike Shiftin

Suosittu sisäpyöräilyteknologiabrändi Wahoo on ilmoittanut julkaisevansa kaksi uutta tuotetta: Kickr Move turbo trainerin ja Kickr Bike Shift -älypyörän. Kickr Move on Wahoon Kickr smart turbo trainer -sarjan kärjessä, ja siinä on uusia liikeominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tarjota luonnollisempi ajotuntuma ja parantaa käyttömukavuutta. Hinta on 1,599.99 2 USD. Toisaalta Kickr Bike Shift sijaitsee Kickr Bike V2,999.99:n alla ja yksinkertaistaa joitakin toimintoja, hinta XNUMX XNUMX USD.

Kickr Movessa on kahdeksan tuuman "painovoimarata", jonka avulla pääturboharjoittelulaitteen laitteisto voi liukua edestakaisin kaarevalla radalla, mikä tarjoaa pienen määrän sivulta sivulle liikettä. Tämä mahdollistaa pyörän liikkumisen vapaasti harjoitusten aikana, mikä vähentää väsymystä ja parantaa yleistä tehokkuutta. Liukutela on lukittava kuljetusta ja pyörän kiinnitystä varten. Kickr Moven ja Kickr Climbin yhdistämiseen tarvitaan lisälaitteistosovitin, mutta se voidaan ostaa erikseen.

Teknisten ominaisuuksien suhteen Kickr Move tarjoaa Bluetooth-, ANT+- ja WiFi-yhteydet sekä virran tarkkuuden 1 %:n tarkkuudella. Se kestää 2,200 10 watin maksimivastuksen ja sen simuloitu gradienttialue on -20 % - 11 %. Se sisältää myös ominaisuuksia, kuten ERG Easy Ramp ja Race Mode parantaa harjoittelukokemusta. Kickr Movessa on 11-nopeuksinen SunRace 28-XNUMXT -kasetti, joka on edelleen suosituin vaihtoehto Wahoo-käyttäjien keskuudessa.

Mitä tulee Kickr Bike Shiftiin, se on edullisempi älypyörävaihtoehto teräsrungolla ja painaa 40 kg. Se tarjoaa 2200 watin resistanssin, WiFi-yhteyden ja tehonmittaustarkkuuden 1 %:n sisällä. Toisin kuin Kickr Bike V2, Kickr Bike Shiftissä ei ole kallistustoimintoa tai moottorikäyttöistä inertiaominaisuutta. Se säilyttää kuitenkin viiden pisteen istuvuuden säätöjärjestelmän, sovelluspohjaisen asennuksen sekä konfiguroitavat vaihtajat ja painikkeet.

Sekä Kickr Move että Kickr Bike Shift ovat ostettavissa välittömästi. Kickr Moven hinta on 1,599.99 2,999.99 dollaria, kun taas Kickr Bike Shift maksaa XNUMX XNUMX dollaria ja sen toimitus alkaa syyskuun lopulla.

