Talvimyrsky peittää Pohjois-Carolinan vuoret lumessa

Yhteenveto:

Kun talvimyrsky pyyhkäisee Pohjois-Carolinan länsiosan läpi, vuorille odotetaan huomattavan määrän lunta keskiviikon puoliväliin mennessä. National Weather Service on julkaissut talvisäätiedotuksen yli 3,500 metrin korkeudelle alueille ja koko Averyn piirikunnalle. Vuorten pääteiden osuudet, mukaan lukien Blue Ridge Parkway, on jo suljettu lumisateen vuoksi. Smokiesin korkeimmilla huipuilla voi olla yli kuusi tuumaa lunta, ja siihen liittyi voimakkaita, jopa 45 mph:n tuulenpuuskia. Alueen hiihtokeskukset valmistautuvat kauteen, ja kaikki Pohjois-Carolinan vuoret kahta lukuun ottamatta ovat jo avoinna hiihtäjille. Talvimyrskyn odotetaan tuovan 3,500–XNUMX tuumaa lunta alueille, joiden korkeus on noin XNUMX XNUMX jalkaa. Matkustajia kehotetaan olemaan varovaisia ​​ja odottamaan liukkaita tieolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa aamumatkaan.

Talvimyrsky vaikuttaa Pohjois-Carolinan vuoristoon

Talvimyrsky on laskeutunut vuorille Länsi-Pohjois-Carolinassa, muuttaen maiseman talven ihmemaaksi. National Weather Service on julkaissut alueelle talvisäätiedotteen, koska lumipeitteet ovat yli 3,500 metrin korkeudessa ja Avery Countyssa. Vuoristossa asukkaat ja vierailijat voivat odottaa matkustusvaikeuksia ja vaarallisia olosuhteita lumen kerääntymisen vuoksi.

Blue Ridge Parkwayn osia on jo suljettu, ja lisää sulkemisia odotetaan lumimyrskyn jatkuessa. Myös muut suuret tiet, kuten US 441/Newfound Gap Road ja NC Highway 128, on suljettu lumen ja jään vuoksi. Sulkujen tarkoituksena on varmistaa autoilijoiden turvallisuus ja estää liukkaiden tieolosuhteiden aiheuttamat onnettomuudet.

Alueen hiihtoteollisuus hyötyy talvimyrskystä, ja kaikki Pohjois-Carolinan vuoret kahta lukuun ottamatta ovat avoinna laskettelulle. Hiihtokeskukset ovat innoissaan suotuisista olosuhteista ja toivottavat vierailijat tervetulleiksi nauttimaan lumisista rinteistä. Matkailijoiden tulee kuitenkin olla varovaisia ​​ajettaessa kohti lomakohteita, sillä jäiset ja lumiset tiet voivat tehdä matkasta haastavan.

Ennuste ja turvaohjeet

Ennuste ennustaa, että Smoky Mountainsin korkeimmilla huipuilla voi tulla yli kuusi tuumaa lunta, ja tuulen puuskissa voi olla jopa 45 mph. Alueille, joiden korkeus on noin 3,500 XNUMX jalkaa, odotetaan lunta XNUMX–XNUMX tuumaa. Lumisateen odotetaan jatkuvan keskiviikon myöhäiseen aamuun tai varhain iltapäivään ja heikkenee vähitellen.

Matkustajia kehotetaan varautumaan lumisiin teihin ja rajoitettuun näkyvyyteen. Tieolosuhteiden odotetaan olevan liukas, mikä voi vaikuttaa aamumatkaan. On tärkeää noudattaa varovaisuutta ajon aikana, säilyttää turvallinen etäisyys muihin ajoneuvoihin ja varata ylimääräistä aikaa matkustamiseen.

Talvimyrsky tuo sekä kauneutta että haasteita Pohjois-Carolinan vuorille. Sekä asukkaita että vierailijoita kehotetaan pysymään ajan tasalla viimeisimmistä sääolosuhteista ja tiesulkuista varmistaakseen turvallisuutensa talven ihmemaasta nauttien.