New One UI Watch 5 -päivitys esittelee universaaleja eleitä parannellun älykellon ohjaamiseen

Samsungin uusin One UI Watch 5 -päivitys tuo vallankumouksellisen ominaisuuden nimeltä Universal Gestures, joka laajentaa älykellosi käyttökonseptia eleiden avulla. Vaikka Quick Launch -eleet olivat jo tuttuja Galaxy Watchin käyttäjille, Universal Gestures tarjoaa eritasoisen älykellon hallinnan.

Universal Gestures toimii esteettömyystyökaluna, joka tarjoaa täyden hallinnan älykelloasi eleiden avulla. Vaikka useimmat käyttäjät suosivat edelleen kosketusohjaimia, Universal Gestures ovat loistava työkalu henkilöille, joilla on käsivammoja tai vammoja.

Yleisten eleiden käyttöönotto on helppoa. Avaa Galaxy Watchissa, jossa on One UI Watch 5, Asetukset-valikko, siirry kohtaan "Esteettömyys", napauta "Vuorovaikutus ja kätevyys" ja sen jälkeen "Universaalit eleet" ja ota ominaisuus käyttöön. Vaihtoehtoisesti voit ottaa sen käyttöön liitetyn älypuhelimen Galaxy Wearable -sovelluksen kautta.

Ymmärtääksesi, kuinka Universal Gestures toimivat, on saatavilla vaiheittainen opetusohjelma, kun otat ominaisuuden käyttöön ensimmäisen kerran. Kun olet valmis, voit vaihtaa kosketuspohjaisesta navigoinnista universaaleihin eleisiin kiertämällä rannettasi puolelta toiselle kahdesti. Puristuseleitä ja kätesi nyrkkiin sulkemista käytetään korostimen (tarkennusilmaisimen) siirtämiseen käyttöliittymän poikki ja vastaavasti korostettujen käyttöliittymäelementtien näytön napauttamiseksi.

Lisäksi universaalien eleiden avulla käyttäjät voivat käyttää Action-valikkoa sulkemalla kätensä nyrkkiin kahdesti. Tässä valikossa on painikkeita vierittämistä, pikapaneelin avaamista, kellotaulujen muokkaamista, sovelluslaatikon käyttämistä ja paljon muuta.

Käyttäjät voivat muokata eleiden toimintoja, muuttaa korostimen väriä, muokata kohdistimen skannausasetuksia, muokata Action-valikkoa, säätää nopeuksia ja herkkyyttä ja paljon muuta. Näitä asetuksia voi säätää helposti älykellolla tai Galaxy Wearable -sovelluksella.

One UI Watch 5 -päivitys on tällä hetkellä saatavilla Galaxy Watch 6 -sarjaan, ja Galaxy Watch 4- ja Galaxy Watch 5 -kokoonpanot julkaistaan ​​tietyillä alueilla. Samsung laajentaa edelleen saatavuutta useammille markkinoille ja parantaa älykellokokemusta Universal Gestures -toiminnolla.

