Google joutuu oikeudenkäyntiin syytöksistä monopolivallan väärinkäytöstä

Yhdysvaltain hallitus haastaa Googlen oikeuteen ja syyttää teknologiajättiä monopoliasemansa väärinkäytöstä hakukoneteollisuudessa. Oikeudenkäynti, joka on hallituksen ensimmäinen suuri monopolitapaus vuosikymmeniin ja ensimmäinen modernin internetin aikakaudella, alkaa tiistaina Washington DC:ssä.

Oikeusministeriön tapauksen ytimessä on väite, että Google organisoi liiketoimintansa varmistaakseen, että se on ensimmäinen hakukone, jonka käyttäjät näkevät käyttäessään puhelimiaan tai verkkoselaimiaan. Hallitus väittää, että Googlen tavoitteena oli poistaa kilpailu ja säilyttää määräävä asemansa.

Entinen oikeusministeri William Barr kuvaili oikeusjuttua hyökkäykseksi Googlen otetta vastaan ​​Internetissä, mikä vaikuttaa miljooniin kuluttajiin, mainostajiin, pienyrityksille ja yrittäjille. Vuosien valmistelun jälkeen, mukaan lukien miljoonien sivujen asiakirjojen tuottaminen ja yli 150 henkilön talletukset, tapaus on vihdoin menossa oikeudenkäyntiin.

Tämän merkittävän kokeilun tuloksilla on merkittäviä vaikutuksia teknologiateollisuuteen ja Internetiin kokonaisuudessaan. Se haastaa teknologiayritysten voiman hallita ihmisten päivittäin käyttämiä tuotteita. Jos se onnistuu, se saattaa muuttaa tapaa, jolla teknologiajätit toimivat, ja sillä voi olla suora vaikutus Internetin toimintaan.

Google, jolla on tällä hetkellä noin 90 prosenttia Yhdysvaltain hakukonemarkkinoista ja jonka arvo on 1.7 biljoonaa dollaria, väittää, että sen hakutuote on kilpailijoitaan parempi. Yhtiö kertoo, että käyttäjät valitsevat Googlen mieltymyksen vuoksi, sillä vaihtoehtoiseen hakukoneeseen vaihtaminen on nykyaikana helppoa.

Tämä tapaus muistuttaa vuoden 1998 kilpailunrajoitusjutusta Microsoftia vastaan, joka johti oikeusministeriön voittoon. Näiden kahden tapauksen yhtäläisyydet ja niiden mahdolliset seuraukset ovat saaneet monet pitämään Microsoftin tapausta mallina nykypäivän teknologiajättiläisten kohtaamiseen.

Hallituksen kanne Googlea vastaan ​​keskittyy yhtiön yksinoikeudellisiin sopimuksiin puhelinvalmistajien, kuten Applen ja Samsungin, sekä Internet-selaimien, kuten Mozillan, kanssa. Näillä sopimuksilla varmistetaan, että Google on oletushakukone useimmissa laitteissa, mikä tukahduttaa väitetysti kilpailun ja rajoittaa pienempien kilpailijoiden läsnäoloa.

Tulevina viikkoina oikeudenkäynti etenee, ja tuomio muokkaa teknologiateollisuuden tulevaisuutta. Lopputuloksesta riippumatta tämä korkean profiilin tapaus merkitsee keskeistä hetkeä teknologia-alan tehodynamiikan käsittelyssä.

Lähde: N/A